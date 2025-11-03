新北毛孩最後一程無「法」管 侯友宜：寵物殯葬自治條例將送議會

新北市議會民進黨團今（3日）關注寵物殯葬設施，指新北尚無合法設施，市長侯友宜回應，市府已完成「寵物殯葬自治條例」草案，預計11月送議會審議。（記者羅國嘉攝）

毛小孩成為家庭重要成員，新北市登記犬貓數達36萬隻，然而，新北市議會民進黨團今（3日）關注寵物殯葬設施，指新北尚無合法設施，導致價格混亂、管理不一。市長侯友宜回應，市府已完成「寵物殯葬自治條例」草案，預計11月送議會審議，將明定殯葬程序、收費與業者資格，確保服務透明與制度化。

議員翁震州關心新北合法寵物殯葬設施數量。農業局長諶錫輝指出，目前全國僅桃園1家；新北共計15間向農業部申請非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫，目前已有5間獲得農業部審查興辦事業計畫通過，其中1間已經完成水保工程，準備要做土地變更編定，後續可以做建照申請；另外金山、三芝2案因地方反彈聲大，業者仍在持續和當地民眾協調中。

翁震州表示，新北尚無合法設施，導致價格混亂、管理不一，侯友宜表示，市府已完成「寵物殯葬自治條例」草擬，最快11月提送議會審議，將針對殯葬程序、收費透明度與業者資格建立規範；諶錫輝也說，中和動物之家現有生命園區提供樹葬、灑葬，將持續服務。

至於寵物旅館，張維倩認為，稽查違法旅館要落實，人力必須足夠。諶錫輝說，新北市特定寵物寄養業363家，其中純寄養182家，另181家為混合經營（兼營繁殖、買賣），特定寵物寄養業每年定期查核1次、每2年辦理評鑑；民眾檢舉、陳情案會不定期辦理查核。另外，侯友宜也責成法制局，針對寵物的消費糾紛，將由專業、對事項清楚的消保官來負起責任。

