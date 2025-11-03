鄭麗文豪語完全執政 賴瑞隆批：若維持親中是癡人說夢

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今表示，2026年地方選舉希望在艱困選區南台灣重點突破，2028年更要完成政黨輪替並完全執政。對此，民進黨高雄市立委賴瑞隆表示，若鄭維持支持一國兩制、支持刪減台灣國防預算、不斷主張「我是中國人」的話，相信全台灣沒有一個縣市會支持其主張，「不要再癡人說夢話！」

賴瑞隆指出，鄭麗文如果還是維持過去心中的主張，支持一國兩制、支持刪減台灣國防預算，完全唱和中共的話，相信國民黨不只無法突破南台灣，在其他縣市也都很難去守住，這才是真正台灣人民最在乎的。若鄭不改變她既有的路線，不斷主張「我是中國人」，相信包括她所提出來的候選人都不會得到支持。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆說，光是鄭麗文不斷強調「我是中國人」，「妳請每個縣市長參選人是不是發自內心都講一下就好了。」當中國對台灣文攻武嚇、滲透，甚至是各種威脅，「妳還要不斷去講我是中國人、不斷配合中國的統戰作為，台灣社會、人民會支持、會接受嗎？妳提出的任何縣市長及議員人選，台灣人民會接受嗎？」

賴瑞隆表示，如果鄭麗文用現在這樣配合中共的模式，甚至支持一國兩制、支持「九二共識」，相信多數台灣人民是不會接受的，如果不改變做法，不要說想要反攻南部縣市，恐怕連藍營執政縣市都會有很大危機和困難，因為台灣人民絕不接受背叛台灣、親中親共的政黨，這個台灣人民有高度共識，也是台灣共識。

賴瑞隆強調，「台灣共識是我們支持自由、民主的台灣，我們支持我們國家的主權獨立；我們拒絕接受一國兩制、拒絕接受『我是中國人』這種說法。」如果鄭麗文維持親共、配合中共領導人習近平的做法，相信明年選戰藍營會重大挫敗，所以不要再癡人說夢話，「如果妳背叛台灣主流民意，那妳的所屬政黨和妳所推出來的縣市長候選人，相信都會被所有台灣人民所唾棄。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法