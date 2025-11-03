盧秀燕市府防堵豬瘟幾乎每天出包 自家人都挺不下去：要有人下台！

台中爆發非洲豬瘟，盧秀燕市府表現荒腔走板。（資料照）

台中爆發非洲豬瘟已過去10多天，大家長盧秀燕到現在沒有一句道歉，盧市府防疫也頻頻出包，還不斷想甩鍋，讓外界氣炸。如今連自家人也挺不下去，國民黨桃園市議員黃敬平近日就直言不合格，「我覺得要有人下台」。

台中梧棲洽興養豬場上月22日被證實爆發非洲豬瘟疫情，台中市府從一開始延誤通報、疫調幾乎每日一變、搞不清楚到案場勘查之獸醫師、亂挖坑掩埋廚餘還沒做好防護工作等等，到昨天（2日）又發生逕自前往案場清消，導致採檢工作延誤，盧市府把錯全推給動保處基層人員，讓輿論再次炸鍋。

黃敬平昨天上政論節目時就坦言，台中市政府有些官員的表現確實讓大家很傻眼，「若以議員的身分，我會對環保局長（陳宏益）跟農業局長（張敬昌）……雖然我不認識，我就是看到新聞上他們的答詢表現，我會對這兩個局長非常有意見。我覺得要有人負責，我覺得要有人下台！太輕忽了，螺絲鬆掉了，我認為環保局長跟農業局長應該要換掉。」

黃敬平還提到日前台中發生廚餘車未加蓋在路上趴趴走，餿水沿路亂噴的荒謬影片，盧市府竟稱需不需要加蓋「要問中央」一事，「這個幹嘛要問中央？我不知道環保局長在回答這題時是不是在想別的問題，你今天要穿什麼衣服也要問中央嗎？」

