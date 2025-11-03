為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    沈伯洋遭中共通緝！游智彬要他投案「新黨會幫你求情」 網群起怒轟！

    2025/11/03 20:56 即時新聞／綜合報導
    游智彬要沈伯洋主動去中國投案。（資料照）

    游智彬要沈伯洋主動去中國投案。（資料照）

    中共日前發出公告，立案通緝我國立委沈伯洋，引發輿論譁然。不料桃園市府顧問、新黨副秘書長游智彬在社群喊話沈伯洋「主動投案」，還稱新黨願意替其「求情」，貼文曝光湧入大批網友砲轟。

    中國重慶市公安局近期發布公告，針對民進黨立委沈伯洋以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，國台辦還說這是「正義之舉」。不過藍白非但沒有聲援，在國會還封殺民進黨團提案發聲明譴責中共跨境鎮壓的提案，更嘲諷沈伯洋「真的沒在怕？」，讓外界看傻眼。

    除此之外，游智彬昨（2日）晚還在Threads上發文，「我真心勸沈伯洋，不要再用政治對立包裝自己的恐懼。若真無愧於心，就該勇於面對、主動投案，讓真相還給社會，也讓家人安心。身為公眾人物，本就該以身作則。倘若沈伯洋能誠心悔過，承認過去在兩岸關係上的偏激與誤導，新黨願意出面向對岸呼籲從寬處理，讓台灣社會看到一個『勇於負責政治人物』，而不是只會製造仇恨、拿台灣人當肉盾的政客。」

    游智彬還稱：「政治不是戲劇，人民的安全與兩岸和平才是真正的正義。新黨願意成為橋樑，不為誰開脫，但為和平發聲。」

    貼文一出，底下馬上湧入大批網友怒斥「你這直接不演，用中共的立場在說話了，中共代理人之位的競爭這麼激烈啊？」、「投三小案 ？你什麼咖小？愛祖國就滾去中國啊」、「閉嘴啦！幫著中國在欺負台灣人的共諜內應！」、「站在共匪立場叫民選立委投案？投你媽78！」、「你要台灣人去遵守中國法律跟中國投案，舔成這樣真的是沒救了」、「噁心到沒有剩！」

    在 Threads 查看

