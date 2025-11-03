中國拉攏台人赴中 擴大落地簽口岸增至100個

陸委會日前強調，中方推出相關措施的背後目的，不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷提出各種方案充業績，相信對國人的吸引力仍然十分有限。（資料照）

為加速吸引台灣人赴中，中國國台辦日前預告將擴大辦理落地申請「一次有效台胞證」入境口岸範圍。中國國家移民管理局今日進一步宣布，可簽發「一次有效台胞證」口岸範圍，由現有58個增加至100個，等於新增42個口岸。

中國國家移民管理局3日頒發10條移民和出入境新措施。其中第9條規定，自11月20日起，可簽發一次有效台胞證的口岸範圍由現有58個增加至100個。

根據規定，未持有效來往中國出入境證件的台灣民眾抵達口岸時，可向口岸公安機關出入境管理機構申請辦理一次有效台胞證，經批准後即可領取證件入境。

新增42個口岸為：天津港、滿洲里（機場）、滿洲里（公路）、二連浩特（鐵路）、二連浩特（公路）、丹東港、營口港、琿春（公路）、黑河（港口）、同江（港口）、撫遠港、饒河港、蘿北港、東寧、綏芬河（公路）、連雲港港、煙台港、日照港、威海港、石島港、龍眼港、廣州琶洲客運港、蛇口港、皇崗、羅湖、珠海港、橫琴、港珠澳大橋、拱北、中山港、汕頭港、揭陽潮汕機場、友誼關、東興、麗江三義機場、磨憨（鐵路）、磨憨（公路）、河口（公路）、蘭州中川機場、敦煌莫高機場、喀什徠甯機場、霍爾果斯（公路）。

對此措施，陸委會日前強調，中方推出相關措施的背後目的，不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷提出各種方案充業績，相信對國人的吸引力仍然十分有限。

陸委會指出，對於近年國人反映赴中遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，中方應該要正視我國人赴中人身安全的問題及確保相關權益。

陸委會指出，政府仍要提醒國人，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴中可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增，不要被中共的惠台措施所影響，建議赴中前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

