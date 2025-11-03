台灣AI實力成APEC焦點 林信義：花若盛開、蝴蝶自來

APEC領袖代表林信義3日出席「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，向國人說明多邊及雙邊交流成果，以「花若盛開，蝴蝶自來」形容國家科技發展吸引他國的注意與肯定。（記者塗建榮攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會1日在南韓慶州落幕，我國領袖代表林信義今在總統府召開返國記者會表示，代表團已完成總統交付任務，藉由多邊及雙邊交流，深化與各經濟體的互動，進一步提升台灣在APEC的能見度跟參與，各國對台灣在AI、智慧醫療、數位健康及中小企業韌性等領域的發展，表達高度興趣與肯定，「花若盛開，蝴蝶自來」。

林信義指出，當前國際經濟秩序因為地緣政治的變化、供應鏈重組、科技轉型及氣候變遷等因素，充滿了不確定性，今年APEC的討論焦點延續全球經貿格局的變化，特別關注到科技的創新、供應鏈的安全以及人工智慧等議題，並以AI與人口變遷為重點主題，探討亞太地區經濟發展所面臨的挑戰，包括出生率下降、人口高齡化、勞動力短缺及數位落差等問題。

請繼續往下閱讀...

針對總統交付的第一項任務「台灣致力於強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經濟發展」，林信義說，多國經濟體對我國在AI、智慧醫療、數位健康以及中小企業的韌性等領域的發展，表現出高度興趣與肯定，用一句話來描述就是：「花若盛開，蝴蝶自來」，我們也順勢將早已深刻在台灣企業當中的韌性基因、因應環境變化的能力分享給各個會員體，並推動多元夥伴的合作來促進區域經濟穩定成長。

關於第二項任務「台灣願意分享先驅的產業經驗，促進共同協力應對全球的挑戰」，林信義表示，各會員體都已熟知台灣在先驅科技產業的實力，但對於我們如何培育出這樣難以替代及超越的實力感到好奇，台灣幾十年來透過政府、企業、學術以及研究機構緊密無間的合作之下，才打造出完整綿密的產業生態系統，為台灣構築起競爭優勢的高門檻，這一點也是他在會議期間時常分享的台灣成功經驗。

林信義說，他在大會中也強調AI及中小企業數位轉型的重要性，台灣憑藉堅實的ICT產業基礎，積極協助中小企業導入人工智慧跟雲端的技術，提升跨境經營能力與競爭力，這與本次會議主題「數位包容」的核心精神高度契合。同時，他也呼籲各成員經濟體加強數位合作，建立更開放安全的數據環境，讓科技的發展能夠真正造福所有的人，不要造成新的數位落差。

針對第三項任務「台灣正加速推動以人為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力」。林信義認為，科技發展對人類社會與文明的發展是雙面利刃，唯有以人為本才是科技存在與創新的目的，因此我們呼籲建立普惠且負責的AI治理架構，透過經驗與標準的共存，確保科技的發展符合倫理與信任的原則，同時深化跨國人才與技能的合作，培育具有跨領域應用能力的新時代勞動力，也是目前數位時代極為重要的，我國將持續以公私協力的模式提出具體解方，並與各經濟體分享成功的經驗，攜手推動亞太區域共同的繁榮。

林信義指出，他在會中也特別介紹APEC企業諮詢委員會代表的卓越貢獻，並與多位領袖級代表團成員進行建設性的交流，多國領袖對台灣在半導體、資通訊、醫療科技、中小企業發展的貢獻表達高度肯定與合作的意願，這些互動不僅提升了我國國際的能見度，也為未來深化實質經貿合作奠定了良好的基礎。最後，林信義再次重申「花若盛開，蝴蝶自來」。

APEC領袖代表林信義（中）3日出席「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，與國安會諮詢委員徐斯儉（左起）、國科會主委吳誠文、行政院政委楊珍妮、外交部國際組織司司長孫儉元合影。（記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法