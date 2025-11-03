台中市府「說謊SOP」釀非洲豬瘟 張育萌︰教科書等級災難

張育萌直言，台中市長盧秀燕不僅長期失職，在問題爆發後仍選擇說謊，試圖維持表面上的寧靜，一連串行為完全示範什麼是「教科書等級的災難」。（圖擷取自張育萌臉書）

台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，然而台中市府防疫對策狀況百出，還做出疫調初步報告多項缺失、未告知中央自進場清消等影響防疫時程行為，引起各界撻伐。今（3日）非洲豬瘟中央災害應變中心發布最新疫調，台灣青年世代共好協會理事長張育萌以調查資料，列出台中市府從事發至今的「說謊SOP」，直批完全是「教科書等級的災難」。

梧棲養豬場最新調查結果出爐後，張育萌今日列出台中市府3點被打臉的事蹟。首先，梧棲清潔隊平時收的民生廚餘，會交給梧棲豬場使用，而載運廚餘的車輛腳踏墊，經調查後被檢測出陽性，「豬農周邊的鄰居知道，他有用廚餘養豬，鄰居就把廚餘放豬場門口，豬農就也拿進豬場餵豬。豬農自己沒有吃完的東西，也丟進去餵豬。」

再來，梧棲豬場最後一次上傳廚餘蒸煮資料，是在今年7月，還是當月唯一一次，並從8月起再也沒上傳任何蒸煮資料。張育萌指出，梧棲豬場在今年4月購買了最後一次瓦斯，當時總計買了2桶20公斤，直到上週國軍進場協助消毒，那2桶瓦斯都還在現場，「駭人聽聞的是，這個豬場去年其實也只買了3桶瓦斯。現場也沒有任何用木材煙燻燃燒的痕跡，所以基本上排除用木材或木炭蒸煮的可能。」

最後，調查報告還揭露，梧棲清潔隊和梧棲豬場，還有違規把廚餘提供給飼養規模超過1000頭豬的豬場，如果導致非洲豬瘟疫情擴散，後果恐怕不堪設想。張育萌透露，所幸但這間養殖超過1000頭豬的豬場，每日都有蒸煮廚餘，也有按照規定上傳蒸煮資料，多次進場採樣的結果，就通通都是陰性。

綜合上述資料，張育萌指出，「真相大白，廚餘根本沒蒸煮」、「我就等台中市環保局怎麼狡辯——豬農沒有上傳廚餘蒸煮紀錄，也不稽查、不開罰；梧棲清潔隊也歸環保局管，竟敢違規把廚餘給養豬場。整個環保局佛系管理，整串公務系統都睜一隻眼、閉一隻眼。記者會還敢說，『同仁想到的辦法就是去盧豬農』。」

張育萌直言，台中市長盧秀燕不僅長期失職，在問題爆發後仍選擇說謊，試圖維持表面上的寧靜，一連串行為完全示範什麼是「教科書等級的災難」。

