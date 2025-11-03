為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    川普稱習近平知犯台後果 學者：中國放棄武統可能性零

    2025/11/03 15:48 記者陳鈺馥／台北報導
    美國總統川普接受外媒專訪表示，中國國家主席習近平及其團隊已向他保證，北京不會在他任內對台灣採取軍事行動，並強調「習近平很清楚後果」。（路透）

    美國總統川普接受外媒專訪表示，中國國家主席習近平及其團隊已向他保證，北京不會在他任內對台灣採取軍事行動，並強調「習近平很清楚後果」。學者今日分析，中國放棄武統可能性幾乎是零，只是可能在川普任內不會冒進。

    國策院執行長、成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，或許川普有非常明確跟習近平暗示說，如果中國對台灣動用武力的話，美國將會介入。應該是有一個很強的訊號讓習感受到，若在川普任內對台灣採取軍事行動，要付出很高的成本。

    王宏仁指出，對中國而言，最低成本是用合同、協議的方式，中共說一起推進「祖國統一大業」，也同步寄望於國民黨主席鄭麗文，中共覺得這是對其最好的選擇。

    王宏仁直指，武統的部分，習近平並沒有說要放棄，特別是對於所謂台獨勢力、境外勢力的問題。只要中國不改變對台灣的統一目標，要讓其放棄武力對付台灣的可能性幾乎是零，習還是會持續這樣做。

    王宏仁說，川普卸任之後，中共不知道下一個繼任者是不是比川普更加支持台灣，中共屆時還會視情況再判定。可以保證的是，中共不會放棄武統，只是可能在川普任內不會冒進，因為這個成本太大了。

    他強調，中國經濟、對美關係都處理不好，加上解放軍有貪腐問題、國安問題，習近平所建立起來的威望，不是呈現出來的那樣穩。在這種情況下，要隨便對台灣動武，對其個人權力或在黨內地位，都是非常大的危險，可能隨時會被推翻下台。

    中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

