川普稱習近平保證「在我任內不犯台」 專家：政治語言

美國總統川普稱獲習近平（右）口頭承諾，他總統任內北京不會對台動武。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）表示，中國國家主席習近平已向他保證，在川普擔任總統期間，北京不會對台灣採取任何軍事行動。對此，專家指出，這是典型的川普式政治語言，以話語展示權威，同時強化美國作為「穩定力量」的敘事。

川普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）知名新聞節目《60分鐘》專訪時，再度就台灣議題發表驚人言論。他首度明確宣稱，已從習近平及其團隊那裡，獲得了直接的口頭保證：「『在川普總統任內，我們絕不會採取任何行動，』因為他們知道那會有什麼後果」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，川普的這番發言延續了他一貫的政治風格，「語言節奏強烈、具戲劇性，也蘊含戰略算計」。

洪浦釗指出，川普刻意塑造「只要我在，中國就不會對台動武」的強勢形象，以語言先行設定秩序，讓自己重新成為亞太局勢的主角。這是典型的川普式政治語言，以話語展示權威，同時強化美國作為「穩定力量」的敘事。

洪浦釗說，從中國的角度看，武力統一台灣始終是下下策。中國領導人向來講求戰略定力，最有效的對台策略是「不戰而屈人之兵」，以時間換取空間、以壓力積累優勢。

洪浦釗分析，中國更可能透過政治、經濟、法律與輿論等多重手段，塑造台灣的「被孤立感」與「被動感」，在不開戰的情境下逐步削弱台灣的外交空間與社會韌性。這並非放棄統一，而是以「不動聲色的進逼」維持主導權。

他指出，對台灣而言，最重要的不是川普的說法或習近平的口頭承諾，而是要避免成為美中談判的籌碼。台灣必須在這種大國競逐中保持戰略自制與防衛決心，強化自身的國防與安全韌性，讓習近平在任何時刻思考對台動武時，都必須告訴自己「Not Today」。

