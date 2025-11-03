為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    南投老人健保補助未編預算恐跳票 許淑華這麼說

    2025/11/03 15:20 記者張協昇／南投報導
    南投縣老人人口逾10萬元，縣府規劃自明年起補助65歲以長者全民健保自付額。（南投縣政府提供）

    財政收支劃分法修法後，南投縣預計可增加統籌分配稅款144億元，縣長許淑華多次在公開場合表示，縣府將自明年起補助65歲以上長者全民健保自付額，惟這筆補助經費並未編列在明年度預算，議員簡峻庭今（3日）在議會質詢時質疑這項老人福利政策會不會跳票?許淑華表示，將在明年度以追加預算方式送議會審議通過後實施。

    簡峻庭指出，財劃法修法後，南投縣可增加統籌分配稅款約144億元，且縣府已於10月底清償所有負債，達成零負債目標」，由於南投縣老人人口多，縣長許淑華多次在公開場合表示，縣府將運用增加的統籌分配稅款，自明年起補助65歲以上長者健保自付額，減輕長輩負擔，許多長輩問及此事，他也拍胸脯替縣府保證沒問題，惟這筆補助經費卻並未編列在明年度預算，縣府是否會實現承諾?

    許淑華答詢說，雖然明年度南投縣統籌分配稅款預計可增加約144億元，表面上預算可增加很多，但未來在一般性補助款及計畫型補助款卻可能大幅減少，由於中央相關補助款補助與分配方式仍相當混亂，加上今年議會開議時間較早，各縣市編列明年度預算都遇到困難，待中央統籌分配稅款及一般性補助款確定後，縣府將在明年度以追加預算方式送議會審議，審議通過即可實施。

