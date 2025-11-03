謝長廷獲日本頒贈「旭日大綬章」 11日於東京皇居親授

總統府資政、前駐日代表謝長廷大使3日獲頒日本「旭日大綬章」，是日本對外國人士的最高榮譽之一，依照往例將於11月11日在東京皇居舉行親綬典禮。（圖取自謝長廷臉書）

日本政府今公布秋季外國人敘勳名單，總統府資政、前駐日代表謝長廷大使獲頒「旭日大綬章」。謝長廷今（3）日表示，一早就收到許多日本友人的祝賀，深感榮幸，並強調這份榮耀屬於所有推動台日關係的人。

謝長廷今天在社群發文說，該勳章過去曾被稱為「勳一等」，被視為日本對外國人士的最高榮譽之一。他一早就收到許多日本友人的祝賀，深感榮幸。

他說，此次獲勳主要是肯定他在擔任駐日代表8年（2016-2024）期間，為促進台日經濟文化交流、深化地方互動、增進民間友好，並在面臨自然災害時推動台日互相支援、形成「善的循環」所作出的努力。

他強調，台日友好並非一人之功，也不是台灣單方面的努力就能達成，日本方面的互信與協力同樣重要，「我的心情是代表大家受勳，感到非常光榮，也感謝一直支持我的朋友們，今後也會繼續為台日友好做出奉獻」。

謝長廷也指出，今年全球共有8位外國人士獲頒旭日大綬章，台灣有1位得主，日本駐台代表片山和之表示「他也同感光榮」，謝形容，這是「雙喜雙贏、皆大歡喜的事情」。

謝說，依照往例，秋季敘勳在今天日本文化日公布後，將於11月11日在東京皇居舉行親授典禮。

