為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝長廷獲日本頒贈「旭日大綬章」 11日於東京皇居親授

    2025/11/03 15:00 記者方瑋立／台北報導
    總統府資政、前駐日代表謝長廷大使3日獲頒日本「旭日大綬章」，是日本對外國人士的最高榮譽之一，依照往例將於11月11日在東京皇居舉行親綬典禮。（圖取自謝長廷臉書）

    總統府資政、前駐日代表謝長廷大使3日獲頒日本「旭日大綬章」，是日本對外國人士的最高榮譽之一，依照往例將於11月11日在東京皇居舉行親綬典禮。（圖取自謝長廷臉書）

    日本政府今公布秋季外國人敘勳名單，總統府資政、前駐日代表謝長廷大使獲頒「旭日大綬章」。謝長廷今（3）日表示，一早就收到許多日本友人的祝賀，深感榮幸，並強調這份榮耀屬於所有推動台日關係的人。

    謝長廷今天在社群發文說，該勳章過去曾被稱為「勳一等」，被視為日本對外國人士的最高榮譽之一。他一早就收到許多日本友人的祝賀，深感榮幸。

    他說，此次獲勳主要是肯定他在擔任駐日代表8年（2016-2024）期間，為促進台日經濟文化交流、深化地方互動、增進民間友好，並在面臨自然災害時推動台日互相支援、形成「善的循環」所作出的努力。

    他強調，台日友好並非一人之功，也不是台灣單方面的努力就能達成，日本方面的互信與協力同樣重要，「我的心情是代表大家受勳，感到非常光榮，也感謝一直支持我的朋友們，今後也會繼續為台日友好做出奉獻」。

    謝長廷也指出，今年全球共有8位外國人士獲頒旭日大綬章，台灣有1位得主，日本駐台代表片山和之表示「他也同感光榮」，謝形容，這是「雙喜雙贏、皆大歡喜的事情」。

    謝說，依照往例，秋季敘勳在今天日本文化日公布後，將於11月11日在東京皇居舉行親授典禮。

    總統府資政、前駐日代表謝長廷大使3日獲頒日本「旭日大綬章」，是日本對外國人士的最高榮譽之一，依照往例將於11月11日在東京皇居舉行親綬典禮。（圖取自謝長廷臉書）

    總統府資政、前駐日代表謝長廷大使3日獲頒日本「旭日大綬章」，是日本對外國人士的最高榮譽之一，依照往例將於11月11日在東京皇居舉行親綬典禮。（圖取自謝長廷臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播