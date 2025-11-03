接任國民黨苗栗黨部主委 縣議長李文斌：中央地方一條心

苗栗縣議長李文斌接任國民黨苗栗縣黨部主委。（圖由李文斌提供）

中國國民黨主席鄭麗文今（3）日上任後第一個工作日，宣布各縣市黨部新任主委人事案，苗栗縣黨部主委由縣議長李文斌接任。對此，李文斌感謝主席鄭麗文的肯定、縣長鍾東錦的支持及前任主委邱一峰的付出，他將秉持中央地方一條心的理念，力拚明年大選勝利，共同為國民黨努力。

鄭麗文當選主席後，於上個月27日到苗栗縣政府拜訪鍾東錦，李文斌和立委陳超明、邱鎮軍及副議長張淑芬等人也都與會。在訪談結束前，鍾東錦順勢拋出下屆苗栗縣黨部主委一職的話題並推薦李文斌接任，獲鄭麗文首肯青睞。

請繼續往下閱讀...

李文斌年輕時在台中從事汽車修護業，2002年返回苗栗縣後龍鎮，初試啼聲即當選後龍鎮鎮民代表會代表及代表會副主席，後來轉戰議員至今已5連霸，上屆當選副議長、本屆當選縣議長。

且他從政之初，創立苗栗縣阿斌哥大愛協會關懷老弱清貧，從後龍出發，迄今關懷據點近乎遍布全縣18鄉鎮市。地方人士認為，現今苗栗政壇，李文斌於苗栗之影響力，僅次鍾東錦，且鍾、李兩人友好，國民黨中央希冀借重李文斌的地方實力，持續向下扎根、向上壯大。

鄭麗文於今天中評會前接受媒體聯訪時也強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法