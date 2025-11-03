藍白推不在籍投票 王興煥批：徒增境外勢力炒作選舉爭議風險

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

藍白力推不在籍投票制度，民間團體與民進黨都示警恐降低中國介選成本，國民黨立委徐巧芯今日受訪時表示，國民黨團版本將投票範圍限於台澎金馬，指中國介選是「假議題」，台灣基進黨主席王興煥今日（3日）批評，台灣投開票作業的公信、公開與透明，沒有投票率過低問題，引入不在籍投票，徒增境外勢力炒作選舉爭議風險。

王興煥表示，選舉投票制度侷限在國家主權行使範圍內，是確保投票公正的基本要求，國民黨與徐巧芯以此為由迴避不在籍投票的爭議，是完全不負責任的說法。一旦實施不在籍投票，隨之而來的登記與選票轉移等等行政作業，都會對目前的投開票作業產生衝擊，在部分偏鄉地區，還有可能因為投票人數少，破壞秘密投票的基本原則。

請繼續往下閱讀...

王興煥續指，台灣並不存在投票率過低的問題，如果要降低返鄉投票對青壯族群的負擔，政府可以提供補助、扣稅乃至於交通優惠等等措施降低交通成本，完全不需要採行會影響選舉公信力，無端製造選舉爭議的不在籍投票。

王興煥強調，藉由炒作選舉爭議，降低民主體制的公信力，也是中國介選手法之一。他認為，台灣目前的投開票作業已相當成熟，公信力更得到國際社會肯定，今年六月韓國大選因提前投票引發爭議，部分韓國民眾甚至懸掛「只要台灣式人工記票」布條，台灣已經是全球投開票作業模範生，根本沒有必要引入不在籍投票，徒增境外勢力炒作選舉爭議風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法