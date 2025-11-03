台灣AI關鍵角色不可或缺 林佳龍會美北卡州長：高度互補共創繁榮

外交部長林佳龍3日分享，他近日會晤率經貿團訪台的美國​北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein），並於會中強調台灣在美國「AI行動計畫」中每個環節皆是不可或缺的關鍵角色，且北卡州與台灣高度互補，盼進一步鏈結雙方資源，協助台灣產業布局美國。（外交部提供）

美國​北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein） 近日率經貿訪問團來台，外交部長林佳龍今（3）日在社群分享會晤訪團細節指出，美國已公布涵蓋AI晶片、伺服器及資料中心等關鍵產業「AI行動計畫」，而台灣在每個環節，都扮演不可或缺的角色，與北卡州更形成高度互補，期許雙方進一步鏈結資金、技術與人才，協助台灣產業布局美國，讓台美兩國互利互惠，共創繁榮。

北卡州州長史坦訪問團一行已另晉見總統賴清德、接受副總統蕭美琴款宴，並拜會經濟部，並與我國企業代表交流，就雙邊產業投資合作交換意見，以拓展雙邊商機。

請繼續往下閱讀...

外交部長林佳龍今天在社群平台發文透露，近日會晤史坦時他曾指出，北卡州擁有高素質人力、友善的投資環境，還有全美最大的研究型科學園區「三角科技園區」（Research Triangle Park, RTP），相信未來台美合作發展AI人工智慧的路上，北卡州將成為不可或缺的夥伴。

林佳龍轉述，賴清德接見史坦時感謝北卡州議會連續5年通過友台聲明，支持台灣國際參與及洽簽「台美雙邊貿易協定」，且北卡州在2023年就在台灣設立辦事處，透過台灣鏈結東南亞與中國市場，期待雙方持續深化經貿關係，並且在生技醫療、電動車、人工智慧等領域強化合作。

史坦並指出，北卡州具備低稅制、高素質人才、合理土地價格與穩定能源供應等多項優勢，與台灣在人工智慧、無人機及先進紡織等高科技產業領域深具合作潛力。他也期待在此基礎上，進一步拓展文化與教育交流，深化人民之間的連結。

​

林佳龍說，當前美國政府為鞏固其在AI領域的全球領先地位，已公布「AI行動計畫」，內容涵蓋AI晶片、伺服器及資料中心等關鍵產業，台灣在AI產業鏈的每個環節，都扮演不可或缺的角色，而北卡州則擁有優異的創新研發能量，雙方形成高度的互補。

林佳龍強調，台灣與北卡州同樣重視人才的培育，這也是台灣成為科技大國的關鍵所在。北卡州擁有眾多優秀學府，為台灣乃至於全球科技產業培育人才，期許雙方可透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），進一步鏈結資金、技術與人才，協助台灣產業布局美國市場，讓台美兩國互利互惠，共創繁榮。

最後，林佳龍也提到，史坦州長也向受到樺加沙颱風影響的民眾及罹難者家屬表達慰問。史坦表示，去年北卡州同樣遭受海倫（Helene）颶風重創，當時台灣民眾慷慨伸出援手，他要藉此機會表達誠摯的感謝。

