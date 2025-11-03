國共論壇明年20週年將復辦？ 學者：鄭麗文可能率團前往北京

國策研究院今天召開「地緣政治新局勢」座談會，邀請專家學者解讀川習會及中共對台統戰作為。（記者陳鈺馥攝）

中共對台統戰攻勢未歇，鄭麗文、蕭旭岑兩人接任國民黨主席、副主席，學者研判，國共論壇明年20週年，可能恢復舉辦，鄭麗文將率團浩浩蕩蕩前往北京，而9年未辦後再復辦，可視為習近平對台工作的一個突破。

國策研究院今天召開「地緣政治新局勢」座談會，邀請專家學者解讀川習會及中共對台統戰作為。

台師大東亞所教授范世平表示，審視近期中共對台政策，宋濤可說是歷任國台辦主任對台灣選舉介入最積極的一位。

范世平指出，宋濤過去長期在福建工作，與習近平在閩時期重疊，早年也跟許多台商建立密切關係。宋濤自認為台灣通，非常積極介入台灣選舉和內政，例如2024總統大選，宋濤是不希望郭台銘參選的，而富士康被中共查稅，郭果然宣布退選，這可說是宋濤第一次成功介選。

范世平進一步說，第二次介入是2023年11月15日「藍白合」，當時是由馬英九基金會舉辦，時任國民黨主席朱立倫與柯文哲、侯友宜共同簽署6項協議。大家不要忘記這次會議，其實是馬英九基金會執行長蕭旭岑到北京開會之後，回來促成了這樣一個會議，但因柯文哲反悔，讓「藍白合」告吹。

范世平分析，前兩天蕭旭岑又到北京去見宋濤了，從這些事情就可以看出來，馬英九基金會在背後均扮演關鍵角色，而蕭也被提名為國民黨新任副主席。另外，今年726和823大罷免失敗，據瞭解，中共也認為這是對台工作一大勝利。

范世平提及，10月18日國民黨主席選舉，鄭麗文打敗了郝龍斌，趙少康、郝龍斌、張亞中都說中共背後介入，這一連串從去年總統大選到立法院擴權，到今年反大罷免、國民黨黨主席選舉，都看得出來中共積極介入台灣內政。

關於宋濤一連串的操作，范世平預估，明年最大可能性是國共論壇重新恢復舉辦，因國共論壇最後一屆舉辦是2016年，當時是洪秀柱當國民黨主席最後一年辦的，隔年因吳敦義當上黨主席，因支持一中各表，後來中共就不跟吳互動，時至今日已9年未再舉辦。

范世平強調，對中共來講，國共論壇是非常重要的兩岸平台，明年是國共論壇20週年，因為第一屆是2006年舉辦，明年如果復辦是有它的歷史意義，也視為習近平上台以來，對台工作一個突破。

范世平直指，屆時鄭麗文將率團浩浩蕩蕩到北京參加國共論壇，如果在北京人民大會堂舉行的話，這就是宋濤對台工作很大的建樹。不過，中共這些做法並不是要打動台灣民心，因為對多數台灣人來講這是很無感、很無聊的，大部分都是內宣，藉此來鞏固習近平對台工作的成果。

此外，范也指出，美國總統川普提到「台灣就是台灣」，這句話讓台灣放心了，所以台灣就是台灣，當然川普沒有講中國就是中國，意思就是台灣跟中國是分開處理的。

在經貿議題方面，成功大學經濟系教授林常青說，川習會是一個戰術性的降溫，可以看到關稅下降、稀土出口管制暫停一年，整個短期貿易壓力減少，這其實是短期的戰術性停火，不是一個結構性的緩和。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁認為，從今之後美中關係，尤其經貿關係會慢慢進入有序脫鉤的階段，包含美國對中國管制稀土出口，中國對於美國管制高科技，相互之間都已各有盤算與各有忌憚，所以接下來兩國會進入有序脫鉤的階段。

