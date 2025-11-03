鄭麗文爭議言論不斷 蔡育輝：勿「嘴秋」明年選輸就得下台

國民黨台南市議員蔡育輝建議黨主席鄭麗文不要太「嘴秋」，應往中間靠攏，否則明年縣市長選輸，就得下台負責。（記者蔡文居攝）

國民黨新任黨主席鄭麗文近來爭議言論不斷，先前質疑鄭麗文往親中路線靠攏的國民黨台南市議員蔡育輝，今天建議黨主席鄭麗文不要太「嘴秋」，應考量地方感受，往中間靠攏，才符合主流民意，否則明年縣市長選舉，如果因此而選輸，就得下台負責。

鄭麗文在黨主席選舉前，一席是要讓台灣人自豪、自信地說「我是中國人」的言論，引起黨內非議。當時，南市議員蔡育輝即批評鄭的說法講得太超過，對國民黨是扣分。最近鄭又指俄羅斯總統普廷不是獨裁者，再度引起爭議。

蔡育輝表示，鄭說普廷不是獨裁者，若從不同面向來看，解讀會有所不同，但他建議鄭不應該太「嘴秋」，國民黨是中庸之道的政黨，其言論雖然激情也贏得一部分人的激賞，但明年要舉辦地方選舉，地方首長必須獲得多數民意的認同才能勝選，如果鄭的言論未向中間靠攏，繼續爭議不斷，明年縣市長若選輸了，黨主席恐怕只有下台負責一途。

