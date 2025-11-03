為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南桌球男雙倫敦奪冠 陳亭妃推體育人才藍圖

    2025/11/03 14:01 記者王姝琇／台南報導
    立委陳亭妃恭喜台南桌球男雙WTT倫敦球星挑戰賽奪冠，並公布體育政策，保障選手未來生活。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃恭喜台南桌球男雙WTT倫敦球星挑戰賽奪冠，並公布體育政策，保障選手未來生活。（記者王姝琇攝）

    爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃今日舉行記者會，除恭喜台南桌球男雙WTT倫敦球星挑戰賽，更提出完整體育人才政策藍圖，強調「台灣不是沒有人才，是需要完整支持計劃來挺運動選手。」

    台南出身的桌球雙將馮翊新、郭冠宏勇奪WTT倫敦球星挑戰賽男雙冠軍，在國際舞台上大放異彩。陳亭妃表示，運動部成立，象徵台灣體育已踏出升級第一步，地方政府更應該接軌；她允諾，未來加強體育選手分級訓練、增加國家隊選手營養金、保障國手工作未來，建立光榮感獎金制度。

    陳亭妃說，「政府不能只有在選手得獎時鼓掌，而要在他們努力的每一天都要陪伴。」她指出，選手退役後常面臨工作空窗、收入不穩等問題，國家有責任打造完整運動職涯環境，「體育不是一時的榮耀，而是一條長期的道路。」

    到場的選手與教練象徵台南深厚的基層體育能量，包括桌球教練吳文嘉、吳志祺、黃聖盛、蔡淳佑、譚吉倉，倫敦站男雙冠軍馮翊新、世青賽多面獎牌的陳忞昕，另外還有楊子儀、莊家權、黃韞纈、鄭旻修、余奕慶等桌球新秀，以及全運會金牌跆拳道教練蔡毓恩、翁小珮、吳姵瑩、世大運與亞運跆拳道國手徐晧祐等，共同見證台南人才訓練系統的茁壯。

    陳亭妃表示，體育即是國力，台南各單項運動在過去的成績都非常豐碩，但是隨著其他縣市的體育培訓制度越來越完整，就容易造成選手異動，甚至留不住自己的國手教練，可以將他的經驗傳承給自己台南的選手，「在我長期關心的過程，覺得是非常可惜的。所以希望能夠建立更多的保障與機制，讓選手無後顧之憂。」

    陳亭妃強調：「台南的孩子敢拚，台灣就會更強。我們一定要給他們最好的環境與制度，讓下一個站上國際舞台的選手，仍然來自台南。」

