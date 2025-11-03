對美軍購延宕？綠委籲國防部主動破除「疑美論」 顧立雄：主動掌握反認知作戰

民進黨立委林楚茵3日質詢時，要求國防部適時、主動澄清相關錯假訊息，破除中國對台灣在外交及國防軍事採購上的「疑美論」操作。（林楚茵辦公室提供）

針對中國近期不斷操作「疑美論」認知作戰，民進黨立委林楚茵今（3）日質詢呼籲，中國官媒大肆渲染台灣對美軍購是「當冤大頭」，企圖分化台美關係、打擊國人自我防衛的信心，要求國防部適時、主動澄清相關錯假訊息，破除「疑美論」的政治作戰；國防部長顧立雄允諾，將努力針對認知作戰即時蒐報澄清，主動掌握訊息聲量和處置。

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君今天安排議程，邀請國防部部長顧立雄今日報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

林楚茵質詢時指出，中國常使用短影音、迷因等宣傳「F16是榨汁機」、「美國和民進黨聯手榨乾台灣」等錯假訊息；近期國民黨新任主席鄭麗文接受外媒專訪時，也指出把國防預算拉升到GDP的3%太高。

她強調，外國智庫早已有多項報告指出「疑美論」是中國操作的方向，國防部應適時澄清「該交件的都交件了、還沒交件的有其原因」，否則確實會讓國人對於台灣提升國防自主，或是讓中國得以針對台灣國防的部分來下所謂「疑美論」毒藥。

國防部長顧立雄回應時強調，絕大多數的軍購案，如拖式2B型反裝甲飛彈、海馬斯多管火箭發射系統均如期、甚至已交付完畢。少數延宕的如F-16V等案，美方也正努力加速改善，這顯示美方對軍售案的重視。

顧立雄承諾，國防部將針對認知作戰，會秉於即時蒐報、立即澄清原則，主動掌握訊息聲量、適時處置，這是國防部應該做的。

林楚茵再追問，這幾年因為台灣受到國際間的重視，因此在購買武器上對比過去肯定有進展，但要如何讓民眾認同台灣在增強防衛自主上面有其必要和重要性，國防部應再多加說明。

顧立雄強調，總統賴清德一再宣示「要以實力取得和平」，這也與美方的立場一致，為了整個亞太區域的和平穩定與繁榮，也是全球所關切的核心利益。為達成嚇阻目標，台灣位處對抗前沿，會依防衛作戰需求、地形威脅與整體戰力建構，採購必要防衛性武器，強化國防實力，降低中國冒進的可能。

至於美國總統川普在社交平台表達要重啓核試驗，國際間認為可能是川普對中「組合全」，一面宣示台海安全、一面強化對中國延伸嚇阻。顧立雄說，美國仍將印太作為戰略核心，也看到中國不斷增加核武器的數量，所以川普所言也是強化對中嚇阻的力道。

顧立雄指出，美國戰爭部長赫格塞斯近期也在美中防長會議上提到「以實力來維持區域和平穩定」，我國當然期待看到有利於區域的和平跟穩定的美中溝通，降低台海衝突跟誤判的風險，也呼籲中國要做「負責任的大國」，在行動上放棄對周邊國家的灰色地帶襲擾，也停止各種軍事威脅。

立法院外交及國防委員會邀國防部長顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。（記者陳逸寬攝）

