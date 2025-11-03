中市消防局禁調假令引發基層反彈 議員痛批麻木不仁

多位民進黨中市議員批消防局禁調假是麻木不仁。（記者蘇金鳳攝）

台中市消防局10月31日一紙命令宣布禁止調假，且本月班表需要重排，引發基層反彈，今天成為市議會議員關心的焦點，認為消防局沒有跟基層協調，沒有開勤務研討會且沒有緩衝時間，馬上就宣布11月份就禁調假，讓消防員手足無措，若消防員已安排出國或婚假，該如何?要求消防局立即停止禁調假的命令。

消防局長孫福佑表示，依消防署的勤務規定，請二休二，會議紀錄上，禁止消防員私下調假，為了體恤同仁，不曉得做正確的事為何要改?要求正確請假規定，回歸正常勤務表，哪有什麼問題?若有特殊事故會來准假，但會來研究，11月部分會調查。

消防局表示，基於維護同仁健康權刻不容緩，且消防人員長期處於高壓、高風險環境，過度連續值勤將增加職業傷害及過勞風險，故有即時修正規範的必要。

市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林德宇質疑，為什麼消防局調假禁令月底公布，月初就實施？調假機制於內部實行已久，系統有此選項，要申請調假也需要層層上報，經主管核准，說這是私下或違規的行為，基層難以接受。黃守達更認為，若僅因一兩件脫序行為，就要取消全體消防員的調假彈性非常不合理。

市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤則批消防局的禁調假太倉促，呼籲消防局撤回命令、檢討政策。陳雅惠更強調，消防員長期超時勤務、卻因個別案例被全體懲罰，顯然是失衡的管理思維。陳雅惠並要求消防局檢討程序正當性，儘速溝通修正。

議員蔡耀頡、江肇國、李天生、張家銨都表示，基層同仁按照合法合規來調假，憑什麼一紙會議紀錄就要禁調假，沒有開勤務研討會，根本不懂基層的需求，很多同仁哭著打電話給他，痛批孫福佑麻木不仁，11月受影響調查，先暫時恢復原有規定，待開會後再修正。

議員吳佩芸也質疑，消防局突然在11月1日禁止調班，消防員工被殺得措手不及，不明白為何如此短時間做出倉促決定，批消防局根本提油救火，請消防局還給消防員調班權。

多位議員認為僅因一兩件脫序行為，就要取消全體消防員的調假彈性非常不合理。（記者蘇金鳳攝）

多位市議員批禁調假令太倉促。（記者蘇金鳳攝）

