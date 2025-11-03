美圖秀秀「AI雪景照」掀熱潮！未被判敏感人物 鄭麗文跟風曬成品

鄭麗文大玩美圖秀秀AI功能，在社群分享雪地三格圖。（本報合成，擷取自鄭麗文臉書）

中國美圖公司旗下圖像處理軟體「美圖秀秀」近日掀起一波「雪地三格照」熱潮，讓使用者不出門也能拍出唯美雪景。不過百萬網紅波特王（Potter King）發現，當他試圖使用自己的照片時，系統竟跳出「涉及敏感信息」警示，連中國國家主席習近平、台灣總統賴清德等政治人物的照片也同樣遭到拒絕，引發外界對AI審查機制的討論。而國民黨新任主席鄭麗文今（3）日也分享自己的「雪地三格照」，並未被系統判定為敏感人物。

鄭麗文稍早在臉書貼出成品，笑稱「最近這個真的超夯！大家覺得有像我嗎？天氣開始變冷了，記得多穿一點，別感冒囉！」不少支持者留言誇讚，「剛中帶柔的身段可以化解無數的紛紛擾擾」、「主席加油，一定要將國民黨變成獅群」、「跟得上時代潮流的主席，這就是我們年輕人要的，不得不說真的很正！」、「夢幻版麗文小姐姐」。

不過，也有網友調侃，「鄭麗文，馬英九，洪秀柱趕快飛到中國定居，你們可以展現愛中國的真心、「看了妳的新聞訪問，妳完全表達出一個獨裁者的思維，我不要理解你的認為，我要你同意我的認為，太厲害了」、「你們再繼續扯普丁（廷）是民主 你們就準備2028再送賴清德上任」、「把你的孩子送去俄羅斯吧，國際大笑話，以前的野百合運動，為了錢你背棄自己，變成最討厭的那個人，不丟臉嗎」、「恭喜喔，被歐洲駐台機構封殺了，真是英明的在野黨黨主席。 想重返執政？別做夢」。

波特王日前在「Threads」發文指出，他原本看到朋友分享「雪地三格照」，誤以為是真實旅遊照，得知是AI生成後便請對方幫忙測試自己的自拍，結果系統連續跳出「涉及敏感信息」提示，無法生成。他隨後又以習近平、賴清德與網紅八炯的照片嘗試，結果全被擋下。他直言：「結論：中共名單上的人，美圖秀秀不讓修圖。」

