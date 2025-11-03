國考報名費平均漲25.8％ 國民黨團籲政府立即凍漲

國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯今召開「國考人數巨量暴跌 政府只會漲價回應」記者會。（國民黨團提供）

近年來國考人數下滑，今年報考人數更不足6萬人，國民黨立法院黨團今日召開記者會批評，國家考試報名費平均漲幅高達25.8%，對於想報考國考的年輕人是何等大的負擔？並向賴政府提出三大訴求包含凍漲國考報名費、全面檢討公務人員待遇、重建穩定有尊嚴的退撫制度。

首席副書記長林沛祥指出，曾經被喻為「鐵飯碗」的公務員體系，在年輕世代裡正快速崩壞中，而政府面對雪崩式人才斷層，沒有對症下藥，反而開出一帖最荒謬的藥方，將報考報名費大漲，這不是政策失能，什麼才是政策失能？

副書記長徐巧芯說明，國家考試報名費平均漲幅高達25.8%，一到三級考試漲幅約在25%至28%左右。她舉例，三級考試在115年以前報名費是1400元，115年後漲為1800元；司法官第一試報名費原為800元，現在漲到1000元，第二試原本為1800元，現在漲到2300元，漲幅25%到27%之間。除了一般高考和司法官之外，警察人員考試、軍職轉任考試的報名費也都上漲。

徐巧芯補充，除了公務人員之外，專技人員國考的報名費也上漲，導遊人員和領隊考試，過去報名費是1000元，現在2000元，漲幅達100%；而特種考試包含引水人等也都一併上漲報名費達25%左右。

徐巧芯強調，這些想報考國考的年輕人，或許還未工作，並沒有收入，報名費上漲對其是何等大的負擔；就算是上班族，就算是薪資漲幅在20%，但國考報名費卻上漲到25%。她呼籲，政府部門要苦民所苦，尤其是現在願意報考公務人員的青年人越來越少，不是每一位來報考國家考試的年輕人，經濟條件都很好。

林沛祥也提及，公務員的薪水，是跟不上鑽石等級的科技業，也比不過金融業的金飯碗，甚至不及於積極的外送員，又如何能要求最優秀的年輕人，將青春奉獻給國家？面對公務員退休保障崩壞，以及薪資吸引力不足的雙重困境，國考報名人數從六年前超過8萬3000人，到今年驟降不足6萬人。

「一個國家治理能力，取決於文官素質！」林沛祥表示，國民黨團提出三項基本要求，一、立即凍漲國考報名費，停止懲罰青年，治標不治本的荒謬政策；二、全面檢討公務人員待遇，行政院必須正視公務員與民間企業薪資巨大落差，提出一個能跟市場競爭的人才方案；三、重建穩定有尊嚴的退撫制度，考試院必須重新審視退撫新制，對公職吸引力的毀滅性衝擊。

