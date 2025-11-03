批盧媽媽清消亂攪和 民進黨團：若解封延宕豬農損失誰買單？

立法院民進黨團今舉行「萬聖節早已結束，盧媽媽鬼故事不斷」記者會。（記者謝君臨翻攝）

台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，10月底中央派國軍清消，原訂今日再度採樣，但台中市政府昨日卻私自進場清消，恐影響後續防疫時程，農業部長陳駿季獲報後批評中市府「魯莽」。立法院民進黨團今舉行記者會痛批，萬一解封延宕，豬農損失誰買單，「盧媽媽（指台中市長盧秀燕）妳要怎麼來面對？」

「萬聖節早已結束，盧媽媽鬼故事不斷。」民進黨團幹事長鍾佳濱表示，中市府原本放著養豬案例場不管，而在中央農業部已出動化學兵完整清消案例場後，昨天居然傳出中市府的人跑去再做一次清消，早不去晚不去，造成農業部陳部長非常遺憾，或者說非常生氣。

鍾佳濱說，在農業部的計畫當中，本來有設定11月6日的解封日，在解封日之前，只要能確定案例場未再採檢出任何病毒，其他關聯場也沒有驗出，那麼今天原本預計要進行的採檢，就是為了11月6日的解封做一個判斷；但很遺憾的，經過中市府人員一翻攪和，陳部長說恐因昨天清消造成今天的採檢偽陰性，有礙未來對疫情的疫調和疫情控制的研判，他批中市府簡直就是自走砲。

民進黨團書記長陳培瑜指出，除了上述現象之外，更荒謬的是，從一開始盧媽媽就一直推責給基層工作人員。昨天問她，為何會有基層跑去清消？她甚至是說動保處的人自己可以擅自做決定，「那我們要妳這個台中市長做什麼？」

陳培瑜痛批：「妳該做的不做，不做的拚命做，害死全台灣豬農、害死全台灣人民，還有所有豬肉產值加工周邊商品、所有攤商小店，所有和該產業有關的人，在這10幾天被妳害的心裡面上上下下，完全不知道下一步該怎麼辦，然後國民黨又積極丟包、甩鍋給中央，這也非常荒謬。

陳培瑜說，民進黨再次強調，拜託盧媽媽做該做的事情，停止做荒謬的事，停止屠害台灣所有和豬農有關的所有產業和人民。

關於豬農的損失，鍾佳濱表示，民進黨不斷接獲相關產業反應，事實上，上週農業部已聯手經濟部，對於相關產業可能的衝擊，做出相當多元的方案，包括豬肉攤、傳統肉攤，也有每日營業額損失的補助；另外，對於包括像拍賣場、承銷商等，也都因為這段時間禁宰、禁運的關係，造成他們的營業損失。

此外，對於豬農本身，鍾佳濱指出，尤其是改用飼料，或因為豬隻不能出運必須額外增加飼料費用，農業部也已安排補助措施；甚至現在連運豬車司機也在反應說他們已10幾天沒工作做，在醞釀說其營業損失，是否有政府支持？

鍾佳濱強調，如果解封因而延宕，這些豬農、拍賣場、承銷商、運豬車司機等，到傳統市場的豬肉舖，這些損失「是不是盧媽媽妳要來出來面對？」

