綠營籲停建新市政大樓 基市府反擊：還沒招標就說弊案？

基隆市政府發言人呂謦煒出面回應，指市府一切依法合規辦理。（截圖自市府提供影音檔）

民主進步黨中央黨部發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今天（3日）召開「違法送市產？基隆市長謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會，呼籲謝國樑懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，應停止新市政大樓合建都更。基隆市政府發言人呂謦煒對此則回應，市府辦理新市政大樓公辦都更一切依法合規辦理，基隆港務分公司在基隆市都有類似案例。未來將爭取最優的共負比，讓好廠商來競標，價高者得，為市民爭取最大權益。

呂謦煒進一步反擊說，哪有說還沒開始招標就出現弊案？同時，基隆新市政大樓合建都更也有廉政平台全程監督，請大家放心。

吳崢表示，基隆市政府預定興建新市政大樓，但謝國樑推翻前市府的政策，企圖以合建方式將市府持有土地讓給建商，而合建後因空間分予建商，市府自用空間恐不足，侵害原新建大樓目的，影響政府運作效率，對基隆市民權益損害甚大，呼籲基隆市政府懸崖勒馬。

鄭文婷表示，市政大樓是首長與局處辦公處，謝國樑市府用全國首創的合建方式，涉及品質與資安疑慮，更讓公有土地流失、分給建商。新市政大樓所能分回樓地板面積不到6000坪，而市府員工數量在十年間成長近一倍，已無法容納市府全部局處，竟還要將土地分給建商，謝國樑說能夠容納所有局處完全在說謊。

鄭文婷表示，謝國樑市府團隊打著都更名號，實則跳過議會監督、跳過行政院審核。根據《基隆市市有財產管理自治條例》第12條規定：「非公用不動產之處分，應經基隆市議會議決，報請行政院核准後辦理。」謝國樑想把市產送建商，已違反規定。基隆新市政大樓不合法、不合情、不合理，請謝國樑勿將廉政平台當作擋箭牌，應停止新市政大樓合建都更。

