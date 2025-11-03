不在籍投票恐降低中共介選成本！徐巧芯：假議題

立院國民黨團今召開「國考人數巨量暴跌 政府只會漲價回應?!」記者會，立委徐巧芯與會並受訪回應時事議題。（記者陳逸寬攝）

對於藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，民進黨、民團相繼示警，恐降低中共介選的成本。國民黨立委徐巧芯今日受訪時說，國民黨團版本通通都將投票範圍限於台澎金馬，排除中國大陸、國外地區，所以這有點是假議題。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，國民黨團會好好再審視、推動不在籍投票，以一個完整的民主國家來說，包含在美國等國家都有推行不在籍投票，台灣應也師法，一起去推動讓國家進步的法案。

民進黨、民團相繼示警，不在籍投票恐降低中共介選的成本，徐巧芯說明，國民黨團尚未針對不在籍投票眾多法案版本，細部去整合出最後的結果，但包含她提案、連署、看過的，通通都將投票範圍限於台澎金馬，都沒有包含中國大陸及國外，所以這有點是假議題。

她強調，年輕人每次要返鄉投票都要舟車勞頓，也會降低年輕人的投票率，若有不在籍投票，北漂年輕人、警消、軍事人員投票也會更容易、成本更低，讓人人都參與投票應該是好事。

