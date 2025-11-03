林岱樺造勢晚會主持人教「民調謊報年齡」網：學韓國瑜？

立委林岱樺1日在岡山舉辦第一場大型造勢活動。（記者黃佳琳攝）

民進黨立委林岱樺1日晚間在岡山舉辦首場造勢晚會，但晚會主持人卻在台上教支持者，接到民調電話要稱自己20至30歲才會有加權分數，引起民眾質疑「公然教作弊？」；對此，有網友發現，上次在造勢場合傳授「民調謊報年齡」的，就是2019年韓國瑜造勢場合，質疑是「學韓國瑜?」；對此，林岱樺回應，主持人是在舉例，並未違規，她不會明知故犯。

林岱樺當晚的造勢晚會上，主持人宣導民調電話問答方式時，提到年紀問題，表示「因這次民調相當重視年輕人的意見，所以回答20至30歲都有加分，有加權分數啦！」；2名主持人並一問一答說「請問您今年大約幾歲？」另一名女主持人則回答：「28，這樣我會拍謝啦！」

請繼續往下閱讀...

網紅四叉貓在臉書播放一段2019年國民黨總統黨內初選的新聞片段，自稱鋼鐵韓粉、外號「鋼鐵俠」的前國民黨中央委員徐正文，在舞台上對著台下的韓粉長輩說「民調公司講完之後，會問你是不是成年人?滿20歲嗎?你們要怎麼說」；「 我告訴你，民調30歲以下有加權分，你們知道怎麼回答嗎? 我來複習一次。問你們年齡要說幾歲啊?」，台下紛紛說出不同年齡，徐正文則強調「對!25、28歲隨便答，30歲以下有加權分!」

根據當時國民黨總統初選民調結果，韓國瑜以44.8%高支持率贏過郭台銘的27.7%及朱立倫、周錫瑋、張亞中等人，代表國民黨角逐2020總統大選，但卻慘敗給蔡英文。

四叉貓認為，每家民調的加權分數不同，但為了試圖在抽樣數據中展現出母體的真實樣貌，通常20～29歲這個區間的年輕人，在家裡不接電話也不喜歡對政治表態，屬於稀有級別的族群，所以在抽樣中會有極高的加權分，大概加2至3倍，因此有人會故意在電話民調中自稱只有20幾歲，藉此讓自己在民調數據中提高加權分。

最後他更反諷說：「這種不要臉的作弊行為只有國民黨會做啦！民進黨初選民調才不會這麼做呢，是吧！是吧！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法