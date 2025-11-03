為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文被歐洲駐台封殺？徐巧芯：若受訪過程有誤解 樂意深入討論

    2025/11/03 11:58 記者林哲遠／台北報導
    國民黨立委徐巧芯今受訪時說，如果對於在受訪過程中彼此間有誤解，國民黨都樂意跟歐洲國家代表處深入討論。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文日前接受外媒採訪時稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，傳出多個歐洲國家駐台機構不滿「封殺」國民黨中央。國民黨立委徐巧芯今受訪時說，如果對於在受訪過程中彼此間有誤解，國民黨都樂意跟歐洲國家代表處深入討論。

    徐巧芯強調，國民黨在立法院是最大黨，尤其國家相關外交預算審查也是在立法院為之，因此雙邊還是會有很多好的互動，以法國為例，台北市政府每年固定舉辦起源於法國的白晝之夜，台北市長蔣萬安昨天也有參加，像這樣的雙邊互動不局限於國民黨中央與歐洲各代表處，而是會落實到生活當中，並從黨部、黨團到藍營各執政縣市都長期跟各國有良好互動。

    徐巧芯補充，1、2週前有歐洲訪問團來台，她、國民黨立委牛煦庭及洪孟楷也與他們接待、彼此相互交流溝通，過程中有些問題也很尖銳，但正好能有機會溝通及說明，「無論是中央黨部、黨團、我本人，都會盡力維持國民黨跟各國間的關係。」

