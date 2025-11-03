藍營是受害者卻喊話不在籍投票 林楚茵：「袒胸露臂」歡迎中國介選？

民進黨立委林楚茵。（資料照）

中共介入國民黨主席選舉，又以涉嫌分裂國家罪名立案偵辦民進黨立委沈伯洋。民進黨立委林楚茵批評，明明國民黨也是中國「介選受害者」，但昨天被欺負，今天就忘記。現在竟然又開始喊話「不在籍投票」2026縣市長選舉是最適合時機推，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎中國介入台灣選舉嗎？

「事關你我！我們都是沈伯洋」，林楚茵表示，中共越界立案、恐嚇台灣立委，民進黨團要求立法院應共同譴責中國長臂管轄、「侵門踏戶」威脅台灣政治人物，但藍白立委與立法院長韓國瑜只裝死、視而不見！

林楚茵痛批，國民黨集體陷入「斯德哥爾摩症候群」！明明也是中國「介選受害者」，但昨天被欺負，今天就忘記。現在竟又開始喊話「不在籍投票」2026縣市長選舉是最適合時機推，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎中國介入台灣選舉嗎？

林楚茵強調，中選會也表明「不在籍投票，公投先於選舉！非一蹴可幾」；以防中共介選，「不在籍投票」就須再花長時間制定周全防堵選務漏洞及公正性遭滲透的規定，待公投可行再放行選舉。

「不在籍投票民進黨沒在怕，怕的是『中共介選』！林楚茵奉勸國民黨，別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文後，就急著幫中國介選台灣開門！

