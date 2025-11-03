為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營是受害者卻喊話不在籍投票 林楚茵：「袒胸露臂」歡迎中國介選？

    2025/11/03 12:05 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    中共介入國民黨主席選舉，又以涉嫌分裂國家罪名立案偵辦民進黨立委沈伯洋。民進黨立委林楚茵批評，明明國民黨也是中國「介選受害者」，但昨天被欺負，今天就忘記。現在竟然又開始喊話「不在籍投票」2026縣市長選舉是最適合時機推，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎中國介入台灣選舉嗎？

    「事關你我！我們都是沈伯洋」，林楚茵表示，中共越界立案、恐嚇台灣立委，民進黨團要求立法院應共同譴責中國長臂管轄、「侵門踏戶」威脅台灣政治人物，但藍白立委與立法院長韓國瑜只裝死、視而不見！

    林楚茵痛批，國民黨集體陷入「斯德哥爾摩症候群」！明明也是中國「介選受害者」，但昨天被欺負，今天就忘記。現在竟又開始喊話「不在籍投票」2026縣市長選舉是最適合時機推，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎中國介入台灣選舉嗎？

    林楚茵強調，中選會也表明「不在籍投票，公投先於選舉！非一蹴可幾」；以防中共介選，「不在籍投票」就須再花長時間制定周全防堵選務漏洞及公正性遭滲透的規定，待公投可行再放行選舉。

    「不在籍投票民進黨沒在怕，怕的是『中共介選』！林楚茵奉勸國民黨，別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文後，就急著幫中國介選台灣開門！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播