被郭國文告發是水庫光電板造謠者 謝龍介今到警局說明

謝龍介今天早上到中正一分局說明。（記者王冠仁翻攝）

日前網路流傳，烏山頭水庫中的光電板，是用藥水、清潔劑清洗表面，會汙染水質，民進黨立委郭國文認為國民黨立委謝龍介是造謠者之一，向警方告發。警方日前發通知書給謝，要他今天到案說明，他今天早上前往台北市警局中正一分局報到，並在分局外受訪時反嗆郭國文「我不曉得郭先生是民意代表還是廠商代表？」

警方指出，上月十六日，郭國文的工作人員來到中正一分局，提供相關事證，告發謝龍介造謠，涉嫌違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。警方發通知書給謝龍介，傳喚他今天早上10時到案說明。

謝龍介今天一早前往警局並受訪，他表示，同樣身為民意代表，他不曉得郭先生是民意代表還是廠商代表？他竟然跟社會大眾講說，業者已經說明了，他還在質疑。他認為，業者拿了標案，發包給清潔商，清潔商再發包給下包，怎麼會業者說明的就算數呢？他覺得百思不得其解。

謝表示，上個月他在立法院問經濟部長這個問題，部長也不清楚，他認為應該要對民眾釋疑，要採取懷疑的態度。

謝也提議，往後想請經濟部要求業者，公告清潔光電面板的時間，看是一週一次、兩週一次還是每月一次？清潔太陽能光電板時可以直播，這樣就可以化解民眾對台南飲用水、灌溉用水的疑慮。

謝質疑，這件事明明有解決之道，卻偏偏要興訟，難道是為了讓網友不要再提這個問題？他認為此舉是要傳達「謝龍介我都敢告了，你們如果再講，一樣會用私司法的手腕對付你」。

謝還批評，把光電板直接建設在水庫之上，能發多少電？他隨便找個替代方案都可以有這個水庫的發電量十倍，政府難道就一定要在水庫上撈這種錢嗎？

