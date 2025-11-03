為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    謊報年齡無助民調！民進黨揭加權機制 欺騙屬實黨紀懲處

    2025/11/03 11:44 記者陳昀／台北報導
    民進黨發言人吳崢（右）表示，民調加權是為了讓訪查近似真實比例，個案有無違規將交由民進黨2026選對會認定，如果試圖以欺騙、不正的手段影響初選，是有黨紀可以懲處的。（記者羅沛德攝）

    有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，日前在造勢的「民調教學」提及只要說是20到30歲都有加權，遭批評公然教選民說謊。民進黨發言人吳崢今天受訪表示，民調加權是為了讓訪查近似真實比例，個案有無違規將交由民進黨2026選對會認定，如果試圖以欺騙、不正的手段影響初選，是有黨紀可以懲處的。

    林岱樺前晚的岡山造勢大會，主持人在台上進行「民調教學」時向群眾指出，接到民調電話被問年齡時，只要說是「20到30歲的」都有加權，「這樣你知道吧」；主持人還現場示範「請問您今年大約幾歲」，再回答「今年28歲」，遭外界質疑要選民謊報年齡、破壞規則。

    吳崢今天在記者會後被問及此事回應，民調加權的目的是讓受試者群體可以反應真實母體的比例，特定年齡族群若特別多，反而需要下修，所以不是受訪者幾歲，就一定會有比較好或不好的結果。

    吳崢指出，相關個案有沒有違規，都要交由民進黨2026選對會認定，不是他說了算，不過，根據民進黨公職候選人提名條例相關規範，如果有人試圖用欺騙、不正的手段影響初選結果，將祭黨紀懲處。以黨部立場，相信每位候選人都會秉持公平公正精神參加初選，但在制度上，如果有人向選對會檢舉不正事實，是有黨紀可以懲處的。

