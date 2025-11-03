日媒曝我設愛沙尼亞駐處因名稱卡關2年 外交部：秉持開放態度務實討論

外交部。（資料照）

日媒報導，台灣計畫在中歐國家愛沙尼亞設代表處，但因「台灣或台北」名稱喬不攏而卡關2年，凸顯台歐關係在中俄壓力下的複雜處境。外交部今（3）日對此回應，台灣與愛沙尼亞關係友好，在各領域交流密切，願與愛國本互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互瞭解的具體作法。

「日經亞洲」今天引敘多名消息人士報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立「實質大使館」的努力，卡在名稱談不攏而陷入僵局。愛沙尼亞是波羅的海三國之一，該國政府早在2023年就宣布同意台灣設立代表處，但因為卡在名稱爭議未解。我方希望比照立陶宛模式，沿用「台灣代表處」英譯（Taiwanese Representative Office），但愛沙尼亞堅持使用「台北」，以避免引發中國報復。

請繼續往下閱讀...

報導引述消息人士稱，中國在2021年因立陶宛同意台灣以「台灣代表處」名義設處後進行經濟制裁，其中1人說「要求愛沙尼亞使用與立陶宛相同名稱是行不通的」，他指出，立陶宛之所以能撐過後續困境，是因為中國反應過度，逼得德國不得不站出來捍衛「歐盟單一市場」，若愛沙尼亞效法，幾乎不可能獲得其他歐盟國的協助。

愛沙尼亞外交部向「日經亞洲」說，2023年內閣會議已決議接受台北開設非外交性質的辦事處，截至10月28日未收到任何設立辦事處的申請。台北辦事處存在於大多數國家，其形式完全符合一中政策，愛沙尼亞將持續遵循此立場。

外交部今天對此回應本報提問表示，台灣與愛沙尼亞關係友好，雙方在各領域交流密切。台灣將持續在民主、自由與人權等共同價值基礎上，深化與包括愛沙尼亞在內理念相近夥伴的合作。

外交部強調，該部秉持開放態度，願與愛沙尼亞本互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互瞭解的具體作法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法