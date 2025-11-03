為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林岱樺造勢美女支持者不單純 四叉貓起底網紅身分、有民眾黨背景

    2025/11/03 13:14 即時新聞／綜合報導
    林岱樺貼出美女支持者照片，「四叉貓眼尖發現，這位支持者是一名叫「柯莉絲汀」的網紅，背後有民眾黨背景，此文也引發網友熱議。（圖擷取自林岱樺臉書）

    林岱樺貼出美女支持者照片，「四叉貓眼尖發現，這位支持者是一名叫「柯莉絲汀」的網紅，背後有民眾黨背景，此文也引發網友熱議。（圖擷取自林岱樺臉書）

    民進黨立委林岱樺涉及貪污助理費遭起訴，但她仍爭取參加高雄市長初選，1日晚間在岡山舉行造勢活動時淚灑現場。網紅「四叉貓」劉宇今（3日）在臉書發文提到，林岱樺在臉書貼出岡山造勢的一張女性支持者的圖片，是一名叫「柯莉絲汀」的網紅，背後有民眾黨背景，此文也引發網友熱議。

    四叉貓提到，這位「柯莉絲汀」是民眾黨蔡壁如帶出來的，而「柯莉絲汀」在去年曾接受《中評社》訪問。當時訪問內容提到，她在去年10月所右獲邀加入民眾黨，未來不排除參選當「美女刺客」。四叉貓強調：「我爬了新聞畫面，柯莉絲汀跟在蔡壁如身邊應該一年以上......」

    四叉貓察覺事有蹊蹺，也引起網友討論：「葛林岱樺德要背刺的前兆。」、「從從容容的滲透……」、「可以預見初選沒勝出的話，就會披TMD戰袍上場吧！」、「細思極恐…真的可怕。」、「越來越明顯囉～」

    四叉貓在個人臉書「劉宇」也同步貼出此文，而柯莉絲汀也在貼文底下留言：「謝謝貓貓！我去岡山吃羊肉看人多去湊湊熱鬧～沒想到可以上你的版面。」由於有網友質疑「民眾黨刺客為何出現在林的場子」，四叉貓便截圖回應網友在粉專的網友留言，並反問網友：「你信她是去岡山吃羊肉剛巧路過，還是信我今天從ㄆ友的大腿上醒來？」

    四叉貓發文釣出本尊回應。（圖擷取自四叉貓臉書）

    四叉貓發文釣出本尊回應。（圖擷取自四叉貓臉書）

