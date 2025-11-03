中市府私自到非洲豬瘟疫場清消影響採檢 何欣純批低級錯誤

台中市政府昨（2）日在未告知中央下，逕自前往案場消毒，讓採檢恐存偽陰性疑慮。（市府提供）

台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，中央10月底派國軍清消，原定今（3日）再度採樣，未料台中市政府昨（2日）卻私自進場清消，「自走砲」豬隊友行為嚴重影響後續防疫時程，引發各界撻伐。台中市立委何欣純指出，市長盧秀燕必須給國人交代清楚，為何台中市政府會在防疫最關鍵的時間點，犯下如此「低級的錯誤」？

台中市成為全台非洲豬瘟破口，且台中市政府防疫對策狀況百出，中央緊急進駐救火，並在上月底派出國軍化學兵連夜清消完。然而，台中市政府在未告知中央下，擅自派員進場再度消毒，讓後續採檢恐存「偽陰性誤判」疑慮，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季嚴詞批評台中市政府「魯莽」行徑，影響後續防疫時程。

何欣純今日上午也在臉書發文表示，目前是非洲豬瘟防疫最關鍵的時間點，台中市政府卻犯了如此低級的錯誤，讓全民傻眼與炸鍋，並要求盧秀燕必須要向國人交代清楚，「尤其台中市政府這樣的行為，將影響採檢、以及未來解封的時間。我們都在跟時間賽跑，要想想這影響了多大的豬肉產業以及民生經濟。」

