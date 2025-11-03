川習會未提台灣 前駐美大使高碩泰：習近平提只會被打臉

國策研究院今天召開「地緣政治新局勢」座談會，邀請專家學者解讀川習會、亞太經濟合作會議的意義。（記者陳鈺馥攝）

川習會未提台灣令外界吃驚，前駐美大使高碩泰今日研判，美國務卿盧比歐已表明，美方不會為了與中國達成協議，而改變長期以來支持台灣的立場，川普也講「台灣就是台灣」。中共領導人習近平在會面時提台灣問題，只會被美國打臉，反而弄巧成拙、顏面無光。

國策研究院今天召開「地緣政治新局勢」座談會，邀請專家學者解讀川習會、亞太經濟合作會議的意義。

高碩泰表示，這次是美國總統川普和習近平2019年見面以來，事隔6年再度會面，美中之間有達成一些協議，可看到雙方的愛恨情仇，是不失控的情況。

高碩泰指出，美中不是過去的大國關係，美中關係是制度的競賽、國力的角力，達成的協議是各取所需，這次特別驚豔的是日本首相高市早苗與川普的互動，未來印太地緣政治的發展，高市會有她的藍圖，台灣要去思考國家安全、機會之窗在哪裡。

高碩泰談及，美中現在是「管控分歧、鬥而不破」，貿易戰、稀土戰互相卡脖子，但實務上無法完全脫鉤，雙方也在降低風險。至於中共領導人習近平的權力在四中全會後沒受到動搖，中方認知到實力無法超越美國，但可以跟美國平起平坐。

高碩泰進一步說，習近平念茲在茲的是，美中兩國應該相向而行、創造雙贏，但這句話在華府聽來，「雙贏就是中國要贏兩次」。對美國來講，即便是表面上，美國都必須贏。他形容，在戰術上，九局上未打完前，現在是陷入報復循環的螺旋，大家都不認輸，是延長賽的過場而已。

高碩泰分析，美中關係已經質變，中共毫不掩飾想要挑戰美國與西方國家建立的政經秩序，隨著美國與日本高市早苗的合作，台灣相關單位當然也有「美歐日台的準同盟願景」。

他建議，台灣可以繼續創造價值，在印太賽局之中有一席之地，「如果你不坐在餐桌上，你就會在菜單中」。台灣要自我期許，不可以太多溫良恭儉讓，台灣應該出聲，美日台韓是一個新的平台，台灣可以很務實、大膽的參與，已經沒有模擬兩可的空間。

國策院執行長、成功大學政治系教授王宏仁說，川習會沒有談及台灣問題，大家不用太過緊張，中共四中全會之後，中國有許多內部事情需要處理，而美國最後有守住底線。

