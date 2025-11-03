駐英代表姚金祥投書英媒 反駁中方曲解2758號決議

駐英國代表姚金祥投書《每日電訊報》，呼籲西方勿向中國對台侵略讓步。（資料照）

英國《每日電訊報》（The Telegraph）2日刊出我國駐英代表姚金祥投書，題為〈西方絕不能向中國對台侵略讓步〉。姚金祥指出，中國駐英大使鄭澤光日前於該報發表的言論，再次暴露北京對歷史事實與國際規範的蔑視。

駁斥中方論述 揭穿2758號決議謬誤

鄭澤光於10月26日在同報發表投書，聲稱「台灣自古屬於中國的一部分」，並引用聯合國大會第2758號決議作為法理依據，主張該決議「明確確認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。他並稱，英國在與中建交時「承認中方立場」即是「明確承諾」，暗示他國不應與台灣發展官方往來。

姚金祥表示，鄭澤光堅稱台灣屬於中國，無視台灣從未受中華人民共和國統治，且擁有民選政府、軍隊與貨幣，「台海兩岸互不隸屬」是歷史與事實的現實。

他批評北京引用聯合國2758號決議，將其錯誤連結至「一中原則」。姚金祥指出，英國政府去年已澄清，該決議「未對台灣地位作出任何裁定，不應被用來排除台灣在聯合國及國際體系中有意義的參與」。

姚金祥寫道，北京透過曲解歷史與軍事擴張來合理化對台威脅，其做法違背二戰成果與《聯合國憲章》原則，對戰後國際秩序構成重大威脅。他指出，中國除持續在台海及南海舉行具侵略性的軍演外，還支持俄羅斯入侵烏克蘭，顯示其並非在維護國際秩序，而是企圖按自身利益重塑國際體系。

他並提及，中國在海外透過設立超過一百處所謂「海外警察站」監控與騷擾在外中國公民，包括在英國境內。

姚金祥警告，若中國干擾台灣海峽的航運自由，將對全球經濟造成災難性影響，因該水域為國際貿易要道，且台灣生產全球絕大多數先進半導體。

他最後強調，台灣將與理念相近的夥伴共同確保「自由，而非恐懼」塑造未來之路。台灣與英國共享民主、人權與法治價值，並持續深化在貿易、科技與文化領域的交流。

