脫黨參選傳聞不斷 林岱樺:只要登記有公平競爭環境就不違紀參選

林岱樺（左）今上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚（右）專訪。（林岱樺提供）

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺最近動作頻頻，針對外界傳聞她可能脫黨參選？林岱樺今（3日）接受廣播節目專訪時強調，只要參加黨的登記，她就會遵循黨的規則，不違紀參選；有公平的競爭環境，就會有公平的競爭結果，她自然就會願賭服輸。

林岱樺今（3日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，針對脫黨參選的傳聞，她表示民進黨從11月10日開始登記，領表時就會簽署不違紀參選的切結書，當然她也會簽，「只要參加黨的登記，我就會遵循黨的規則，不違紀參選」，從登記那一天開始，她就必須循黨的規則，所以她會去登記，也會遵循黨的規則，這是最卑微的要求，就是希望這是一個公平競爭環境。

請繼續往下閱讀...

林岱樺指出，她要求的不多，只希望黨內用公平、公開、透明的機制產生黨的候選人，不要針對她這個所謂特定對象做額外攻擊，這不是人民願意看到的，她要求的就是這樣，不必給她穿小鞋。「有公平的競爭環境，就會有公平的競爭結果，我自然就會願賭服輸!」。

林岱樺也重申對自己清白非常有信心，現在盡全力採無罪答辯，只要司法公正，就不影響她的參選資格。

另對於上週六岡山造勢活動，正國會全數缺席站台一事？林岱樺表示，包含林佳龍在內所有的支持都很感謝，也相信初衷是善意，但她也坦言，整個事件她是無妄之災，她從未拒絕、也未強迫任何人為她站台。

談到背後是否有人刻意分化民進黨，或是不希望她代表民進黨參選？林岱樺回應說，不願臆測動機，她的參選目的就是希望高雄市民能有更好的生活環境。她認為，市長初選不應是派系競爭，而應該回歸到民意的基礎，她認為自己說出人民的話，才會讓市民特別有感。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法