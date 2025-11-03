國共將恢復馬時期交往 蕭旭岑：開大門走大路

《千秋萬事》主持人王淺秋（右）專訪國民黨副主席蕭旭岑（左）。（圖由《千秋萬事》提供）

國民黨副主席蕭旭岑今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於國民黨主席鄭麗文上任後，是否會重現馬英九前總統任內的國共兩黨溝通模式？剛與中國國台辦主任宋濤在天津會面的蕭旭岑表示，鄭麗文上任後面對兩岸問題，就是開大門走大路，「我們是在做對台灣人民有利的事情，民進黨做不到，就讓國民黨來做。民進黨扯的不是國民黨的後腿，扯得是台灣人的後腿」。

蕭旭岑指出，鄭麗文在競選黨主席過程中，講的所有兩岸政策、路線等整體論述都很清晰，他曾經說過參選國民黨主席的條件，最重要的是堅守國民黨的黨章、政綱及路線，鄭麗文是有做到的。上週他以馬英九基金會執行長身分出席津台會，這是天津每年與台商有關的重要活動，當時鄭麗文宣布他將出任國民黨副主席，宋濤特別與他會見，過程中感受到國共兩黨的對話，又能回到過去有互信、針對兩岸人民關心的各項議題，重新展開會談交流，在鄭主席上任前有這樣的對話很不錯，未來在這方面國民黨可以邁大腳步，為台灣民眾守護利益。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑提到，鄭麗文於投票前一天與馬英九會面，馬英九當時唯一的期許是若當選，希望推動兩岸青年交流，既然馬英九這樣勉勵鄭麗文，鄭麗文上任後又延攬他擔任副主席，對馬英九而言就是非常重視其建議，國民黨要扮演推進兩岸青年交流的任務，所以馬英九是很高興的，馬英九當時題字「世代接棒、同行致遠」鼓勵鄭麗文，黨務人事安排也是老幹新枝，大家一起參與，從副主席到一級主管人事，有資深前輩也有中生代、年輕人，大家一起組成團隊，面對未來的挑戰，這就是馬英九最大的期許及鼓勵。

蕭旭岑說，他還是馬英九基金會的一份子，未來馬英九基金會執行長，就由副執行長王光慈升任，她也是經驗豐富，擔任過媒體記者、總統府及國安會專門委員，長年是馬英九辦公室主任，在馬辦及基金會都扮演關鍵角色，他到國民黨擔任副主席之後，將由王光慈執掌馬英九基金會，基金會將繼續推動兩岸青年交流，政黨有政黨的任務及使命，民間基金會有其重要功能，讓更多年輕人、民間人士願意來投入兩岸交流，馬英九基金會在未來的兩岸交流上，還是扮演相當重要的角色。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法