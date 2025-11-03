為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被傳脫黨參選 林岱樺回應了

    2025/11/03 10:31 記者洪臣宏／高雄報導
    林岱樺今（3）日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。（林岱樺辦公室提供）

    民進黨立委林岱樺今（3）日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪時表示，岡山造勢吸引超過3萬民眾到場，她自己也非常感動，她認為造勢之所以爆場，除了許多人為她過去8個多月的遭遇打抱不平，也證明高雄走向市民做主，打破派系決定的新時代。她也強調，不違紀參選。

    林岱樺1日在岡山舉辦造勢晚會，宣稱3萬名民眾進場相挺，引發政壇熱議，也為民進黨高雄市長初選投下震撼彈。

    林岱樺今受訪時表示，選擇在岡山舉辦第一場大型活動，也正呼應高雄傳統產業的困境，高雄傳產及岡山等金屬扣件重鎮第一線面對關稅衝擊，工廠接不到訂單、高科技賺到飽、傳產賠到慘。

    林岱樺認為，市長初選不應是派系競爭，而應該回歸到民意的基礎，她認為自己說出人民的話，才會讓市民特別有感。

    對於正國會全數缺席站台一事，林岱樺表示，包含林佳龍在內所有的支持都很感謝，也相信初衷是善意，但她也坦言，整個事件她是無妄之災，她從未拒絕、也未強迫任何人為她站台。

    針對脫黨參選的傳言，林岱樺回應，她只是很卑微要求一個公平的競爭環境，如果去領表登記，自然就要切結服從黨的規則，不違紀參選。

    背後是否有人刻意分化民進黨，或是不希望她代表民進黨參選？她回應，不願臆測動機，她的參選目的就是希望高雄市民能有更好的生活環境。

