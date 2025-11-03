列舉台中市府豬瘟危機處理方式 周軒：SOP全靠「推」

周軒整理台中市府自疫情爆發以來的「危機處理」方式，強調台中市府SOP全靠一個「推」字。（資料照）

台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，10月底中央派國軍清消，原訂今日（3日）再度採樣，但台中市府昨（2日）卻私自進場清消，恐影響後續防疫時程。政治工作者周軒整理台中市府自疫情爆發以來的「危機處理」方式，強調台中市府SOP全靠一個「推」字。

周軒列舉，台中市府在非洲豬瘟疫情爆發之初，發現農業局沒有確實掌握狀況，疫調跟投藥處理過程都說不清楚，後續卻直接推給養豬場獸醫師；台中市政府公務員偷偷跑去養豬場「清消」，沒有告訴中央應變中心被抓包，後續應對竟是直接推給基層公務員聽錯指令。

周軒提到，盧秀燕市長在記者會上被記者問到不知道說什麼，於是直接推給副市長鄭照新擋子彈；台中市環保局長在議會備詢被議員問到「廚餘運送要不要加蓋」答不出來，所以直接回答議員「我要去請示中央」。

周軒強調，綜上所述，台中市政府的危機處理SOP只有一個字，就是「推」。周軒也諷刺地說：「江湖一點訣，說破不值錢。」

許多網友在周軒貼文留言：「推拖拉攬四字訣：凡事責任推給中央，拖延時間讓民眾淡忘，拉些下屬擋子彈，有功的時候當然是LMM自己攬囉！」、「盧大媽該做的完全不做，不該做的沒有任何事情會漏掉！」、「有功盧媽媽，有錯賴清德。」、「有危機，但根本不會處理，只會說謊！」、「天下武功，唯『賴』而已。」、「乾坤挪大姨～」

