為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    列舉台中市府豬瘟危機處理方式 周軒：SOP全靠「推」

    2025/11/03 10:49 即時新聞／綜合報導
    周軒整理台中市府自疫情爆發以來的「危機處理」方式，強調台中市府SOP全靠一個「推」字。（資料照）

    周軒整理台中市府自疫情爆發以來的「危機處理」方式，強調台中市府SOP全靠一個「推」字。（資料照）

    台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，10月底中央派國軍清消，原訂今日（3日）再度採樣，但台中市府昨（2日）卻私自進場清消，恐影響後續防疫時程。政治工作者周軒整理台中市府自疫情爆發以來的「危機處理」方式，強調台中市府SOP全靠一個「推」字。

    周軒列舉，台中市府在非洲豬瘟疫情爆發之初，發現農業局沒有確實掌握狀況，疫調跟投藥處理過程都說不清楚，後續卻直接推給養豬場獸醫師；台中市政府公務員偷偷跑去養豬場「清消」，沒有告訴中央應變中心被抓包，後續應對竟是直接推給基層公務員聽錯指令。

    周軒提到，盧秀燕市長在記者會上被記者問到不知道說什麼，於是直接推給副市長鄭照新擋子彈；台中市環保局長在議會備詢被議員問到「廚餘運送要不要加蓋」答不出來，所以直接回答議員「我要去請示中央」。

    周軒強調，綜上所述，台中市政府的危機處理SOP只有一個字，就是「推」。周軒也諷刺地說：「江湖一點訣，說破不值錢。」

    許多網友在周軒貼文留言：「推拖拉攬四字訣：凡事責任推給中央，拖延時間讓民眾淡忘，拉些下屬擋子彈，有功的時候當然是LMM自己攬囉！」、「盧大媽該做的完全不做，不該做的沒有任何事情會漏掉！」、「有功盧媽媽，有錯賴清德。」、「有危機，但根本不會處理，只會說謊！」、「天下武功，唯『賴』而已。」、「乾坤挪大姨～」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播