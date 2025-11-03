為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬英九聽鄭麗文演說激動落淚 游錫堃「神回一句話」掀熱議

    2025/11/03 10:24 即時新聞／綜合報導
    國民黨第22屆第1次全國代表大會上，前總統馬英九於新任黨主席鄭麗文致詞期間在台下爆哭拭淚。（擷取自國民黨/臉書）

    國民黨本月1日舉行第22屆第1次全國代表大會，完成新舊任黨主席交接儀式。就在新任黨主席鄭麗文致詞期間，前總統馬英九在台下情緒激動，數度拭淚的畫面在網路上瘋傳。對此，前立法院長游錫堃也在臉書轉發照片，巧妙以一句詩句註解，引發熱烈討論。

    國民黨第22屆第1次全國代表大會在台北市立成功高中舉行，鄭麗文率領第22屆黨代表宣誓就職後，隨即發表演說。未來4年她要帶領國民黨「成為獅群」之外，還號召全體黨代表各自找100位新、舊朋友入黨，目標讓黨員從現有規模增加20萬人、再擴充至200萬、400萬，最終爭取「全台灣的多數支持」。

    鄭麗文致詞過程中，馬英九不僅多次拍手，甚至情緒激動而頻頻拭淚，畫面隨即在社群平台流傳。對此，游錫堃轉發馬英九激動落淚的照片並在臉書發文寫下，「男兒有淚不輕彈，只是未到傷心處。」

    貼文一出隨即獲得熱烈討論，不少網友留言調侃馬英九：「你在哽咽什麼啦，哭什麼哭…」、「哭什麼哭，沒出息！」、「我不相信我們水牛伯會酸人」、「他是覺得2028如果國民黨再執政，台灣就會歸中國管，所以感動」、「水牛伯感覺什麽都沒說但好像什麼都說了…」、「中國綜藝節目也常派人在觀眾席假哭！」、「游院長真是有見解，讚」。

