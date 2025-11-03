為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文：目標2028完全執政 讓對民進黨唾棄、失望的力量都靠過來

    2025/11/03 09:55 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文表示，要團結所有的在野力量，甚至於要讓對民進黨唾棄、失望的力量都靠過來，完成2028年和平政黨輪替。（記者塗建榮攝）

    國民黨今日舉行中央評議委員會議，黨主席鄭麗文致詞時表示，2028年要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，要團結所有的在野力量，甚至於要讓對民進黨唾棄、失望的力量都靠過來，完成2028年和平政黨輪替，國民黨重新成為第一大黨，過半取得政權，在國會要一黨過大，希望國民黨成為名符其實的第一大黨，完成完全執政的重要使命。

    鄭麗文指出，國民黨要重回第一大黨，保衛中華民國艱苦走到今天民主自由法治的社會，要繼續捍衛平等均富，我們的經濟奇蹟不是造就幾個首富而已，是平等均富、人人都有大學可以念，不用擔心生病無法到醫院看病，這樣一個有尊嚴平等的富庶社會，難道不是在三民主義、中華民國憲法的精神底下走到今天，證明了給全世界看。

    鄭麗文表示，重返執政是要捍衛民主自由法制的體系，重返執政要再創新的經濟奇蹟、新的護國神山群，國民黨絕對有這個能力且必須使命必答，更重要的是終結兩岸自相殘殺的悲劇，必須證明給全世界看，兩岸可以用智慧與決心，開創百年和平的基業。

    鄭麗文說，接下來4年的主席任內，馬上要開始戰，希望黨內同志接下來能重新發揮豐沛的專業能力、影響力及人脈，明年2026年不但要延續國民黨的戰績，更希望在艱困選區、在南台灣要重點突破，要翻轉打破綠色執政的魔咒，28年要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，要團結所有的在野力量，我們甚至於要讓對民進黨唾棄、失望的力量都靠過來，完成28年和平政黨輪替，讓國民黨重新成為第一大黨，過半取得政權，在國會要一黨過大，希望國民黨成為名符其實的第一大黨，完成完全執政的重要使命。

    熱門推播