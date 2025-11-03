為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    海鯤號海測延宕每天罰台船19萬 顧立雄：是督促完成合約手段

    2025/11/03 09:44 記者方瑋立／台北報導
    海鯤號11月交艦目標幾乎確定跳票。（圖由台船提供）

    海鯤號11月交艦目標幾乎確定跳票。（圖由台船提供）

    國防部長顧立雄今（3）日受訪表示，國軍目前主要武器裝備案項25案，其中主要延宕3項包括AGM-154C、F16V和MK-48，已加速履約督導，美方也成立專案辦公室儘速完成；至於國造潛艦海鯤號海測延宕每日對台船祭出19萬罰款，顧立雄強調，祭罰非目的，只是盼督促盡最大努力完成合約的手段，建造完成才是最大期待。

    立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

    顧立雄今天會前接受媒體聯訪重申，主要的武器裝備的案項大概就25案，有些在交運的期程當中，有一些都有提前交運的狀況。主要的部分大概就3個：一個就是AGM-154C，另外一個就是F-16V，另外一個是重型魚雷MK-48的重型魚雷。這3個案項的部分我想我們也會加速進行履約的督導，美方也成立專案辦公室，我想我們都希望能夠盡最大的努力來儘速完成交運。

    魚叉跟刺針飛彈未被列入專案報告書面中，有媒體質疑「避重就輕」，顧立雄說，魚叉跟刺針都依據相關發項數的期程，還在交運的時間點之前，所以還沒有發生這個延宕的狀況。

    至於潛艦國造原型艦「海鯤號」海測延宕，確定今年無法完成，國防部證實依約每天可罰19萬元，顧立雄對此說，首艘潛艦的建造，還是要肯定台船跟海軍的辛勞。他強調，建造主要的目的，當然是希望能以品質跟安全為上，完成交運。

    顧立雄強調，祭罰是督促其盡最大的努力來完成合約的一個手段，所以祭罰本身並不是目的，建造完成才是最大的期待。

    另，媒體詢問軍購延宕是否將影響國防預算，未來國防預算以提升至GDP5%或10%？顧立雄說，總統賴清德已承諾在2030年間達到GDP5%，相關國防預算，國軍皆依照敵情威脅、防衛戰力所需，以及建軍備戰的需求進行相關的編列。

    顧立雄強調，國軍會依照總統指示，完成整個台澎防衛作戰所需要的規劃，不只在裝備，在訓練、編裝上面都會來努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播