海鯤號海測延宕每天罰台船19萬 顧立雄：是督促完成合約手段

國防部長顧立雄今（3）日受訪表示，國軍目前主要武器裝備案項25案，其中主要延宕3項包括AGM-154C、F16V和MK-48，已加速履約督導，美方也成立專案辦公室儘速完成；至於國造潛艦海鯤號海測延宕每日對台船祭出19萬罰款，顧立雄強調，祭罰非目的，只是盼督促盡最大努力完成合約的手段，建造完成才是最大期待。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

顧立雄今天會前接受媒體聯訪重申，主要的武器裝備的案項大概就25案，有些在交運的期程當中，有一些都有提前交運的狀況。主要的部分大概就3個：一個就是AGM-154C，另外一個就是F-16V，另外一個是重型魚雷MK-48的重型魚雷。這3個案項的部分我想我們也會加速進行履約的督導，美方也成立專案辦公室，我想我們都希望能夠盡最大的努力來儘速完成交運。

魚叉跟刺針飛彈未被列入專案報告書面中，有媒體質疑「避重就輕」，顧立雄說，魚叉跟刺針都依據相關發項數的期程，還在交運的時間點之前，所以還沒有發生這個延宕的狀況。

至於潛艦國造原型艦「海鯤號」海測延宕，確定今年無法完成，國防部證實依約每天可罰19萬元，顧立雄對此說，首艘潛艦的建造，還是要肯定台船跟海軍的辛勞。他強調，建造主要的目的，當然是希望能以品質跟安全為上，完成交運。

顧立雄強調，祭罰是督促其盡最大的努力來完成合約的一個手段，所以祭罰本身並不是目的，建造完成才是最大的期待。

另，媒體詢問軍購延宕是否將影響國防預算，未來國防預算以提升至GDP5%或10%？顧立雄說，總統賴清德已承諾在2030年間達到GDP5%，相關國防預算，國軍皆依照敵情威脅、防衛戰力所需，以及建軍備戰的需求進行相關的編列。

顧立雄強調，國軍會依照總統指示，完成整個台澎防衛作戰所需要的規劃，不只在裝備，在訓練、編裝上面都會來努力。

