12歲以下「一孩家庭」擬開放申請外籍家庭幫傭 最快年底公布

賴清德總統9月接受本報專訪時提到，要讓家有12歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭，據了解，目前行政院持續研議中，在處理完開放旅宿業與商港碼頭業者中階移工後，最快年底公布相關政策與配套方案，而現行家庭幫傭每月須繳交5000元的「就業安定費」將研議提高至8000元，「以價制量」。

對於外籍幫傭政策，勞動部長洪申翰上週四在行政院會後記者會表示，勞動部與衛福部會在兼顧國人就業，包括幼兒托育照顧品質、多元家庭需求、減輕照顧壓力原則下，研議評估調整外籍幫傭政策，希望符合多類型家庭需求，來減輕家庭的負擔，目前政策仍在評估中。

賴總統在9月釋出12歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭政策，引起各方批評，包括婦女團體、托育團體、家事業者等都強烈反彈，據了解，勞動部、衛福部、行政院已積極與各團體溝通，並召開多次會議研議方向。由於外籍幫傭政策比旅宿業與商港碼頭移工難處理且複雜，政府希望充分溝通後，再對外說明政策內容與配套，因此並未與上週四通過的「跨國勞動力精進方案」一併公布。

目前規定為3名6歲以下子女，或家中有4名以上12歲以下子女，其中2名6歲以下，符合相關條件才可申請外籍幫傭。根據勞動部統計，至7月底全國外籍移工總數近85萬人，其中社福類移工近22萬人，家庭幫傭僅2000名，其餘均為以照顧老人病人為主的「看護工」。

根據就業服務法規定，申請家庭幫傭每月必須繳交5000元的「就業安定費」，是家庭看護工2000元的2.5倍。據了解，未來「就業安定費」研議提高至8000元，希望以「價差」來控制數量。

據分析，外籍家庭幫傭政策不能影響政府長期建立的托育體系，必須定位為「勞動政策」，並非「社福政策」，而政策也必須考量到罕病兒由於較難照顧，未來是否會遭排擠，更難找到外籍幫傭的問題，此外，還必須考量是否放寬到家庭主婦也能申請，或是父母雙方是否都要持工作證明等，以及家中的老人、阿公阿嬤的情況，相關政策關係到不是只有一個小孩，而是一整個家族。

