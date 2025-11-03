為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林岱樺落淚請天公伯主持公道 翁達瑞：演技出眾但沒有意義

    2025/11/03 10:07 即時新聞／綜合報導
    陳時奮表示，林岱樺在演講當下沒有說出政見或對高雄的願景，反而為自身叫屈，陳時奮也直言「林岱樺在演戲」，假如真受委屈，應該到法院證明清白。（資料照）

    民進黨立委林岱樺涉及貪污助理費遭起訴，但她堅持清白，爭取參加高雄市長初選，1日晚間在岡山舉行造勢活動更淚灑現場。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（3日）發文表示，林岱樺在演講當下沒有說出政見或對高雄的願景，反而為自身叫屈，陳時奮也直言「林岱樺在演戲」，假如真受委屈，應該到法院去找回清白。

    陳時奮認為，林岱樺為自己叫屈的手法很奇怪。林岱樺並無提供有利自己的證據，也未能證明雄檢濫訴，更沒有解釋遭受政治迫害的原因，林反而請求「天公伯」主持公道，在不到兩分鐘的新聞片段中，林岱樺提到「天公伯」4次，例如要天公伯看到包括她在內的「天公子」、拜託天公伯還給她公道、天公伯不會同意雄檢羅織她罪名、聲淚俱下對天公伯喊冤等。

    陳時奮直言：「我要不客氣的說，林岱樺在演戲，而且演技出眾，還可讓不知內情、缺乏批判思考的群眾為之落淚。假如我沒有追究真相的學術訓練，看到林岱樺在台上的無辜表情，我差點都相信天公伯會為她主持公道。」

    陳時奮強調，「天公伯」只是個抽象的名詞，在現實生活並不存在，更不可能替林岱樺主持公道，除了呼嚨無知的民眾之外，林岱樺的嘶喊並沒有任何實質意義。林岱樺有無涉及貪瀆是單純的法律問題。如果林岱樺遭受冤屈，她應該在法庭找回公道，把有利的證據提交給法官，而非在群眾場合要求天公伯主持公道。

    陳時奮提到，就算林岱樺相信天公伯的存在、在請求天公伯主持公道之前，她應該先捫心自問是否做了於法不容的事情，如果違法了，最後遭受天譴的會是她自己。陳時奮也奉勸林岱樺「要將單純的法律事件泛政治化，對個人、政黨、與國家都不好」，如果林岱樺真的受了冤屈，那就到法院找回清白，而此時此刻，請林岱樺安靜，等待司法審判的結果。

