陳以信政見：推港市合作在安平打造摩天輪

角逐台南市長國民黨內初選的前立委陳以信，三日推出計劃在安平商港打造台南摩天輪的參選政見。（陳以信服務處提供）

爭取國民黨提名台南市長候選人的前立法委員陳以信，今（3日）公布其第6項參選市長政見。他表示，若當選台南市長，將推動「港市合作」，與台灣港務公司攜手在安平商港內共同打造像英國「倫敦眼」般的「台南摩天輪」，作為城市旅遊、港區經濟與夜間經濟的三重發展策略。

陳以信指出，台南安平商港目前由港務公司管理，其定位為「北觀光、南自貿」。未來若由市府與港務公司以公私協力（public-private partnership）模式合作興建摩天輪，不僅能活化港區閒置土地、創造投資與就業機會，更將帶動安平老街、林默娘公園、億載金城與遊艇碼頭串聯，形成「港區觀光廊帶」。夜間摩天輪點燈可成為海港夜市、音樂演奏等夜間活動核心，為台南夜經濟注入新活力。

陳以信認為，「台南摩天輪將可重塑台南天際線，猶如英國倫敦眼一般地標，將台南城市形象往國際化、旅遊化提升。」他強調，其作為1位經濟學博士，將以「經濟市長」的定位帶領台南走出新格局，「我要讓台南的經濟飛起來！」。

