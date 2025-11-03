稱普廷不是獨裁者被歐洲駐台封殺？ 鄭麗文否認：完全子虛烏有

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前接受外媒採訪時稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，傳出多個歐洲國家駐台機構不滿「封殺」國民黨中央。鄭麗文今日受訪表示，她發現從黨主席選舉期間一直到現在，在媒體還有社群上，有非常多不實的傳言，大家都傳得跟真的一樣，「這是一個完全子虛烏有」，事實上在她當選之後，馬上有歐洲的代表處積極聯繫，希望能安排會面，她都把這些相關行程安排在正式上任之後。

國民黨今日舉行第22屆中央評議委員會議，對於前任主席朱立倫追認的中評委未出席，鄭麗文會前受訪表示，大家都有行程上的安排，她都尊重，中評委人數龐大，大家都會按照自己行程來安排。

至於地方黨部人事，鄭麗文說，她週六已經預告過，全台各縣市黨部主委的人事已經底定，今日上班第一天就會正式發布，台北市黨部部分，很感謝議長戴錫欽繼續接任。

鄭麗文表示，地方縣市黨部主委的任命，高度尊重地方生態與需要，也希望充滿戰鬥力，有很多留任是他們本來就有鮮明的任務、重要的使命，例如大家熟悉的台南、高雄黨部主委，還有屏東、雲林等，都是繼續留任，中間也有很多人事上的變換，更重要的是希望2026選舉勝利。

媒體詢問，接下來是否會下鄉號召更多支持者入黨，壯大國民黨的基本盤，尤其是南二都，對此，鄭麗文表示，全台灣都會去，還有很多地方她的謝票行程未完成，全台灣都會去，但是沒有錯，重點會放在南台灣。

