台中市府私自消毒恐釀檢測「偽陰性」 杜承哲想起「西布特羅」偽陽性

杜承哲2日發文質疑，私自跑去消毒難道是希望「驗出來陰性，就算假的也沒關係」，如此就能結束事件？圖為梧棲養豬場現場。（圖為農業部提供）

台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，10月底中央派國軍清消，原訂今日（3日）再度採樣，但台中市府昨（2日）卻私自進場清消，恐影響後續防疫時程。醫師杜承哲2日發文質疑，私自跑去消毒，難道是希望「驗出來陰性，就算假的也沒關係」，這樣就能結束事件？

杜承哲提到，台中市府私自消毒破壞準確性、沒有確實稽查養豬場，挖十幾個坑傾倒廚餘、七年沒有更新焚化爐、捷運預算暴增256億、預算新高卻不發5萬都沒有請示中央，反而是「載廚餘桶要不要加蓋」才要請示中央。

杜承哲在貼文留言處提到，台中養豬場1日消毒過，要等今天（2日）消毒劑乾，3日的採檢才準，杜承哲質疑：「如果有人私自跑去消毒，為的是什麼？難道是希望無論如何都驗出來陰性，就算假的也沒關係，這樣事件就可以結束了？如果真的是這樣，也太恐怖了吧！」這也讓杜承哲聯想：「不禁讓人想起，同一群人在驗西布特羅的時候，也有專家指出有偽陽性的可能。細思極恐。」

事後台中市府出面回應，指稱是動保處鄭姓人員誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案場清消，對此將嚴厲處分。杜承哲也諷刺地說：「一切都是屬下所為，長官什麼都不知道。話說，這員工是我看過，禮拜天還會出勤的最認真的市府員工。」

許多網友也在杜承哲的臉書貼文底下留言：「一句話：故意的。」「台中市政府扯後腿跟做民調的效率一級棒。」「所以有誰認為他們不是故意的嗎？」「小事不會幹，大事幹不好。」「最該懲處的是整個台中市政府吧？」「整個荒謬至極。」

