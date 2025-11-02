蔣萬安稱不准翡翠水庫設光電板 網曝柯文哲早在下游裝好裝滿！

在台北市政府發布的新聞稿中顯示，柯文哲108年6月25日出席台北市長興淨水場太陽光電系統啟用典禮。（圖取自台北市政府）

國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩近日指稱中央連續3年來函詢問翡翠水庫是否能裝設太陽光電板，批評中央「覬覦」翡翠水庫；而台北市長蔣萬安則稱，「絕對不准」翡翠水庫裝光電板。不過有網友指出，翡翠水庫下游的淨水場，早就被前市長柯文哲裝滿光電板了！

藍營北市議員近日批評中央「覬覦」翡翠水庫，經濟部水利署已連續3年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，今年可能也會來函，要求蔣萬安先表態。而蔣萬安擺出強硬姿態，表示翡翠水庫依法是不能裝設光電板，北市府也絕對不准放行。

最近烏山頭水庫遭控被光電板汙染，儘管中央出面闢謠，強調水面設置浮動式太陽光電並非台灣獨有，但還是有部分民眾擔憂水質，藍白也藉機炒作，如今又稱翡翠水庫恐成烏山頭水庫翻版，中央罔顧大台北六百萬市民飲水安全。

不過有網友翻出北市長興淨水場加蓋種電的相關報導，2018年北市自來水事業處與太陽能業者昱鼎電業公司合作，在長興淨水場已加蓋的屋頂上建置太陽能光電板，總面積約2萬餘平方公尺，6月24日正式啟用。時任台北市長柯文哲還說，北部氣候與空間有限，一直被認為不合適發展太陽能，但如今太陽能轉換技術精進，相同面積下，北市的太陽光電板發電量不會輸給中南部，台北都能做，其他縣市更能做。

原PO忍不住嘲諷︰「蔣萬安說不准翡翠水庫裝光電板，結果超好笑，翡翠水庫是新店溪水系的上游，新店溪下游的長興淨水場，早就被柯文哲裝光電板了啦！上游不准裝，下游淨水廠卻裝好裝滿……搞不懂這邏輯耶！」

近日國民黨北市議員指稱中央連續3年來函詢問翡翠水庫是否能裝設太陽光電板，批評中央「覬覦」翡翠水庫。（翡管局提供）

