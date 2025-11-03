評鄭麗文1言論 奧國防部安全戰略委員：迎合中共對台「溫水煮青蛙」策略

鄭麗文近日接受外媒採訪時脫口稱「普廷不是獨裁者」，引發輿論譁然。（資料照）

國民黨新任主席鄭麗文近日接受外媒採訪時脫口稱「普廷不是獨裁者」，引發輿論譁然。奧地利國防部安全與戰略委員會委員查卡羅瓦（Velina Tchakarova）特別在社群直言，鄭麗文的言論正好迎合中共對台採取「溫水煮青蛙」式的統戰策略。

鄭麗文最近接受《德國之聲》專訪，主持人表示從烏俄戰爭能看出，戰爭能否結束端看獨裁者，非民主陣營能左右，沒想到鄭麗文竟脫口稱普廷並非獨裁者，而是「民主選出來的領袖」，主持人當場直呼傻眼，反問鄭麗文「國際新聞你有在閱讀嗎？」，還語帶調侃稱她開啟了一個新的國際理論。

事後奧地利地緣政治顧問公司FACE創辦人查卡羅瓦在其X平台分享鄭麗文這段受訪言論，直言「鄭麗文這番話，不只是個人意見或單純的民粹言論，而是突顯出台灣政壇部分人士在思維上更深層的轉變。這種轉變，正好迎合中國對台灣採取『溫水煮青蛙』式的統戰策略。」

另外，有媒體21日引述知情人士消息指稱，歐洲各國對鄭麗文的言論頗為不滿，多個歐洲國家駐台機構表態，不再跟國民黨中央互動，未來只和立法院國防及外交委員會的藍委及與歐美關係相對較友好的前主席朱立倫保持聯繫。

Cheng Li-wun’s statement is not simply a matter of personal opinion or domestic populism; it reveals a deeper cognitive shift within parts of Taiwan’s political spectrum that fits precisely into China’s “death by a thousand cuts” approach toward Taiwan. https://t.co/5Ml3cnpYaR — Velina Tchakarova （@vtchakarova） November 1, 2025

