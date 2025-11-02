為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨新媒體部主任傳林益諄接任，林益諄：無人告知

    2025/11/02 20:50 記者俞肇福／基隆報導
    有媒體報導國民黨文傳會副主委兼任新媒體部主任，將由基隆市前議長、議員宋瑋莉兒子林益諄（圖左）出任，林益諄晚間受訪時表示，他沒被徵詢，也未被告知。（圖為林益諄提供）

    有媒體報導國民黨文傳會副主委兼任新媒體部主任，將由基隆市前議長、議員宋瑋莉兒子林益諄（圖左）出任，林益諄晚間受訪時表示，他沒被徵詢，也未被告知。（圖為林益諄提供）

    有網路媒體報導指出，自媒體工作者、網紅林益諄將接任國民黨文傳會新媒體部主任。林益諄本人今天（2日）晚間受訪時表示，他沒有被徵詢，也沒有人告知他要出任新職國民黨文傳會新媒體部主任，相關訊息還是朋友貼文LINE他，自己才知道。記者詢問如果黨中央有人希望你出來承擔，林益諄表示，他目前還沒有想過此事。

    林益諄表示，他現在身分就是自媒體工作者，或是媒體常用的網紅，以前曾經選過國民黨全國黨代表、中央委員，但是，他現在就是一位國民黨黨員。

    根據「風傳媒」的報導指出，國民黨新媒體部主任將由林益諄出任，且是文傳會副主委兼任新媒體部主任。針對外界報導，林益諄重申，未曾被徵詢、也未被告知有新職務安排。當被問及若黨中央有意徵召是否願意承擔，他回應：「目前還沒有想那麼多。」

    至於媒體在報導中提及他是「基隆市前議長、現任市議員宋瑋莉之子」，林益諄則顯得不悅，強調：「我今年已經46歲，是一位自媒體工作者。請不要凡事都把我和我母親的身分連在一起。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播