國民黨新媒體部主任傳林益諄接任，林益諄：無人告知

有媒體報導國民黨文傳會副主委兼任新媒體部主任，將由基隆市前議長、議員宋瑋莉兒子林益諄（圖左）出任，林益諄晚間受訪時表示，他沒被徵詢，也未被告知。（圖為林益諄提供）

有網路媒體報導指出，自媒體工作者、網紅林益諄將接任國民黨文傳會新媒體部主任。林益諄本人今天（2日）晚間受訪時表示，他沒有被徵詢，也沒有人告知他要出任新職國民黨文傳會新媒體部主任，相關訊息還是朋友貼文LINE他，自己才知道。記者詢問如果黨中央有人希望你出來承擔，林益諄表示，他目前還沒有想過此事。

林益諄表示，他現在身分就是自媒體工作者，或是媒體常用的網紅，以前曾經選過國民黨全國黨代表、中央委員，但是，他現在就是一位國民黨黨員。

根據「風傳媒」的報導指出，國民黨新媒體部主任將由林益諄出任，且是文傳會副主委兼任新媒體部主任。針對外界報導，林益諄重申，未曾被徵詢、也未被告知有新職務安排。當被問及若黨中央有意徵召是否願意承擔，他回應：「目前還沒有想那麼多。」

至於媒體在報導中提及他是「基隆市前議長、現任市議員宋瑋莉之子」，林益諄則顯得不悅，強調：「我今年已經46歲，是一位自媒體工作者。請不要凡事都把我和我母親的身分連在一起。」

