為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不在籍投票成國安破口 賴中強示警：台企聯介選成本大降、規模增

    2025/11/02 20:59 記者林哲遠／台北報導
    經民連智庫召集人賴中強提醒，若開放移轉投票到金門、馬祖，恐會讓台企聯動員介選的成本降低、規模擴大。（資料照）

    經民連智庫召集人賴中強提醒，若開放移轉投票到金門、馬祖，恐會讓台企聯動員介選的成本降低、規模擴大。（資料照）

    藍白立院黨團力推全面不在籍投票制度，提案增訂「不在籍投票草案」主張台灣選民可在國內移轉投票，範圍侷限在台澎金馬。對此，經民連智庫召集人賴中強提醒，過去台企聯透過廉價機票，動員台商、台幹、長年住在中國的人回台投票，干涉台灣大選，若此修法通過，開放移轉投票到金門、馬祖，恐會讓台企聯動員介選的成本降低，規模擴大。

    賴中強指出，移轉投票最大的風險就是中國動員台商、可影響的人到金門、馬祖就近投票，現階段他反對推動移轉投票且把範圍涵蓋金門、馬祖。過去，「全國台灣同胞」投資企業聯誼會（台企聯）透過廉價機票，動員台商、台幹、長年住在中國的人回台投票，干涉台灣大選，此問題迄今主管機關尚未有制止方法。

    賴中強說，過去經民連曾對此提出告發，台企聯動員名單是經過篩選的、影響台灣選舉結果的意圖也是明確的，但是要找到賄選、對價的證據相對困難。因此，如此介選方式目前政府尚未找到有效的阻止方法。

    「在問題解決之前，反對開放移轉投票，特別是金門、馬祖！」賴中強示警，若開放移轉投票到金門、馬祖，會讓台企聯動員介選的成本降到非常、非常低，規模更會擴大，可以想像中國到台灣來回機票與小三通的票價應該差距有10分之1。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播