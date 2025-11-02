不在籍投票成國安破口 賴中強示警：台企聯介選成本大降、規模增

經民連智庫召集人賴中強提醒，若開放移轉投票到金門、馬祖，恐會讓台企聯動員介選的成本降低、規模擴大。（資料照）

藍白立院黨團力推全面不在籍投票制度，提案增訂「不在籍投票草案」主張台灣選民可在國內移轉投票，範圍侷限在台澎金馬。對此，經民連智庫召集人賴中強提醒，過去台企聯透過廉價機票，動員台商、台幹、長年住在中國的人回台投票，干涉台灣大選，若此修法通過，開放移轉投票到金門、馬祖，恐會讓台企聯動員介選的成本降低，規模擴大。

賴中強指出，移轉投票最大的風險就是中國動員台商、可影響的人到金門、馬祖就近投票，現階段他反對推動移轉投票且把範圍涵蓋金門、馬祖。過去，「全國台灣同胞」投資企業聯誼會（台企聯）透過廉價機票，動員台商、台幹、長年住在中國的人回台投票，干涉台灣大選，此問題迄今主管機關尚未有制止方法。

賴中強說，過去經民連曾對此提出告發，台企聯動員名單是經過篩選的、影響台灣選舉結果的意圖也是明確的，但是要找到賄選、對價的證據相對困難。因此，如此介選方式目前政府尚未找到有效的阻止方法。

「在問題解決之前，反對開放移轉投票，特別是金門、馬祖！」賴中強示警，若開放移轉投票到金門、馬祖，會讓台企聯動員介選的成本降到非常、非常低，規模更會擴大，可以想像中國到台灣來回機票與小三通的票價應該差距有10分之1。

